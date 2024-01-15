Ідеальний ракетоносець: експерти пояснили, навіщо Україні французські Mirage-2000D

Українські Су-24М повинні мати заміну і кращого варіанта, ніж Mirage-2000D, зараз немає

Україна планує отримати від союзників не тільки винищувачі F-16, які зараз у пріоритеті, але й штурмовики A-10 Thunderbolt II та французські літаки Dassault Mirage-2000D. Останні потрібні, оскільки це ідеальна платформа для ракет SCALP-EG, які зараз постачають Україні французські союзники.

Про це повідомив портал Defense Express. Експерти нагадали, що цими літаками командування Повітряних сил не проти замінити радянські Су-24М, які зараз складають основу ракетоносної авіації України.

"Ударний Mirage-2000D є штатним носієм крилатих ракет SCALP-EG, та іншого керованого авіаційного озброєння. Відповідно, якщо мова пішла про те, що "не виключено" можливість підсилення наших Су-24М літаками Mirage-2000D, то очевидно йдеться про перспективний намір зокрема збільшити кількість носіїв західних КР в строю авіації ЗСУ", – сказано у статті порталу.

Окрім того, зазначає видання, є ще один важливий нюанс. Свого часу західним спеціалістам знадобилося декілька тижнів, щоб адаптувати українські Су-24М під французські ракети SCALP-EG та британські Storm Shadow. Німецькі військові, коментуючи передачу Україні ракет Taurus KEPD, кажуть, що на адаптацію Су-24М знадобиться до половини року. Тобто частину Су-24М доведеться "вилучити" з бойових дій та відправити за кордон на переобладнання. Саме тут "Міражі" можуть стати в пригоді.

"Повітряні Сили говорять саме про Mirage-2000D як спеціалізований ударний літак, а не про абстрактний Mirage-2000 як носій SCALP-EG", – додає видання.

При цьому Україні є сенс наполягати саме на передачі адаптованих під ракети Mirage-2000D. Застаріла французська модифікація Mirage-2000C, чутки про можливу передачу якої з'явилися у 2023 році, не відповідає українським задачам, оскільки це – перехоплювачі, а не ракетоносці. Те ж саме стосується літаків Mirage-2000-5, 12 одиниць яких все ще має Франція.

"І ці всі наведені нюанси лише підкреслюють, чому у випадку з підсиленням для наших Су-24М варто наполягати саме на спеціалізованому ракетоносному варіанті Mirage-2000D, а не на будь-яких інших", – резюмує портал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ відреагували на затримку постачання літаків F-16. Військові закликають українців не вірити чуткам.

Як повідомлялося раніше, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомляли, що перші F-16 можуть бути передані Україні до кінця 2023 року. А потім у ЗМІ з’являлася інформація про те, що це станеться у січні.