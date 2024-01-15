В ISW объяснили, зачем россияне продолжают "экспериментировать" с ракетными ударами

Террористы даже тратят на атаки очень дефицитные "Кинжалы"

Российские террористы продолжают "экспериментировать" с ракетными ударами по Украине, надеясь в конце концов прорвать украинскую противовоздушную оборону. Они комбинируют атаки беспилотников и различных типов ракет, чтобы обнаружить, какая комбинация нанесет максимальный ущерб и пробьет ПВО.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 14 января. В частности, аналитики отмечают, что об этом открыто сообщают российские пропагандисты, заявляя о запуске ударных БПЛА и ложных целей как о методах выведения украинских систем ПВО из строя.

Также россияне щедро тратят очень дефицитные для них аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пытаясь пробить систему ПВО. Кроме того, они активно используют баллистические ракеты, которые Украине сложнее перехватывать, чем крылатые.

Аналитики напоминают, что террористы активизировали усилия по поиску источника поставки баллистических ракет из-за рубежа – поскольку собственные запасы РФ иссякают, производство не удовлетворяет потребностям, а качество сильно упало из-за санкций. Последнее в перспективе может еще сильнее усложнить способность россиян атаковать Украину ракетами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время ракетной атаки российских террористов 13 января украинские силы противовоздушной обороны вывели из строя более 20 запущенных россиянами ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Если это действительно так, это событие может оказаться переломом украинских возможностей в сфере РЭБ.