В ISW пояснили, навіщо росіяни продовжують "експериментувати" з ракетними ударами

Терористи навіть витрачають на атаки дуже дефіцитні "Кинжали"

Російські терористи продовжують "експериментувати" з ракетними ударами по Україні, сподіваючись врешті-решт прорвати українську протиповітряну оборону. Вони комбінують атаки безпілотників та різних типів ракет, щоб виявити, яка комбінація завдасть максимальної шкоди та проб'є ППО.

Про це пише ISW у своєму звіті за 14 січня. Зокрема, аналітики зазначають, що про це відкрито повідомляють російські пропагандисти, заявляючи про запуски ударних БПЛА та хибних цілей, як про методи виведення українських систем ППО з ладу.

Також росіяни щедро витрачають дуже дефіцитні для них аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал", намагаючись пробити систему ППО. Окрім цього, вони активно використовують балістичні ракети, які Україні складніше перехоплювати, ніж крилаті.

Аналітики нагадують, що терористи активізували зусилля з пошуку джерела постачання балістичних ракет з-за кордону – оскільки власні запаси РФ вичерпуються, виробництво не задовольняє потреб, а якість сильно впала через санкції. Останнє, у перспективі, може ще сильніше ускладнити здатність росіян атакувати Україну ракетами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час ракетної атаки російських терористів 13 січня українські сили протиповітряної оборони вивели з ладу понад 20 запущених росіянами ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Якщо це дійсно так, ця подія може стати переломом українських можливостей у сфері РЕБ.