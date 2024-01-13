Сотні мільйонів доларів: скільки Росія витратила, щоб обстріляти Україну ракетами 13 січня

Путін витрачає нечувані суми на те, щоб атакувати Україну

На ранкову ракетну атаку по Україні в суботу, 13 січня, Росія витратила понад 200 млн доларів. Ворог випустив 40 повітряних цілей, з яких збити вдалося вісім.

"Економічна правда" порахувала, скільки коштував кожен вид ракет. До речі, у Повітряних силах України нарахували вісім різновидів озброєння, які використовували росіяни.

Армія РФ випустила три БПЛА типу Shahed-136/131. Кожен із них коштує від 20 до 50 тисяч доларів. Таким чином ворог витратив щонайменше 60 тисяч доларів, щоб запустити три дрони.

Керована авіаційна бомба Х-59 коштує 0,5 млн доларів, а російська армія випустила щонайменше чотири таких ракети. Їхній запуск обійшовся у 2 млн доларів.

Керована авіабомба Х-31П також коштує 500 тисяч доларів, а путінські солдати запустили по Україні дві такі ракети. Запуск коштував 1 млн доларів.

Одна ракета Х-22 коштує близько 1 млн доларів, а їх було випущено шість штук. Армія РФ витратила 6 млн доларів.

Зенітна керована ракета С-300 коштує щонайменше 2 млн доларів, а всього їх було випущено сім одиниць. Таким чином, ворог витратив ще 14 млн доларів.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" коштує 10 млн доларів, а їх було залучено шість штук. Загальна вартість запуску цих ракет становить 60 млн доларів.

Ціна однієї ракети Х-101 13 млн доларів, а всього їх було випущено на 156 млн доларів (12 ракет).

Загальна вартість обстрілу склала 239,06 млн доларів. Саме таку суму витратила Росія лише на сьогоднішню атаку по Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на масований обстріл України 2 січня РФ витратила 620 млн доларів. Більшість ракет сили ППО України збили.