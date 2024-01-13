Сотни млн долларов: сколько Россия потратила, чтобы обстрелять Украину ракетами 13 января

Путин тратит баснословные суммы на то, чтобы атаковать Украину

На утреннюю ракетную атаку по Украине в субботу, 13 января, Россия потратила больше 200 млн долларов. Враг выпустил 40 воздушных целей из которых сбить удалось восемь.

"Экономическая правда" посчитала, сколько стоил каждый вид ракет. К слову, в Воздушных силах Украины насчитали восемь разновидностей вооружения, которые использовали россияне.

Армия РФ выпустила три БПЛА типа Shahed-136/131. Каждый из них стоит от 20 до 50 тысяч долларов. Таким образом враг потратил минимум 60 тысяч долларов, чтобы запустить три дрона.

Управляемая авиационная бомба Х-59 стоит 0,5 млн долларов, а российская армия выпустила минимум четыре таких ракеты. Их запуск обошелся в 2 млн долларов.

Управляемая авиабомба Х-31П также стоит 500 тысяч долларов, а путинские солдаты запустили по Украине две такие ракеты. Запуск обошелся в 1 млн долларов.

Одна ракета Х-22 стоит около 1 млн долларов, а их было выпущено шесть штук. Армия РФ потратила 6 млн долларов.

Зенитная управляемая ракета С-300 стоит минимум 2 млн долларов, а всего их было выпущено семь единиц. Таким образом враг потратил еще 14 млн долларов.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" стоит 10 млн долларов, а их было задействовано шесть штук. Общая стоимость запуска этих ракет 60 млн долларов.

Цена одной ракеты Х-10113 млн долларов, а всего их было выпущено на 156 млн долларов (12 ракет).

Общая стоимость обстрела составила 239,06 млн долларов. Именно такую сумму потратила Россия лишь на одну сегодняшнюю атаку по Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на массированный обстрел Украины 2 января РФ потратила 620 млн долларов. Большую часть ракет силы ПВО Украины сбили.