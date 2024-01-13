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Обошлось без жертв, но есть повреждения: стали известны последствия утренней атаки РФ на Украину (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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На месте падения обломков образовалась воронка Новость обновлена 13 января 2024, 09:59
На месте падения обломков образовалась воронка. Фото facebook.com/policechernigivshchini

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты и не дала им попасть в цель

Утром 13 января российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. В некоторых областях были слышны взрывы, но информации о пострадавших к этому часу нет.

Так, по информации главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, на территории области упала одна из вражеских ракет, но не разорвалась. В регионе также работала ПВО.

"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала неразорвавшаяся ракета. К счастью, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка. На месте трудятся профильные специалисты", — написал Пронин.

Также взрывы слышали в Хмельницкой области, но падений ракет не зафиксировано. По словам главы ОВА Сергея Гамалия, в регионе работала ПВО, есть сбитие нескольких ракет. По предварительным данным объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали. В Ровенской области тоже работала ПВО. В Ровенской области тоже отработали силы ПВО, говорит блогер Сергей Стерненко.

В Криворожском районе Днепропетровской области также были слышны взрывы — это успешная работа ПВО. Украинские воины уничтожили две крылатые ракеты, сообщил глава РГА Евгений Ситниченко.

В Черниговской области из-за вражеской атаки есть повреждения, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. В полиции сообщили, что обломки вражеской ракеты упали в частном секторе города, к счастью, люди не пострадали. Повреждены несколько частных домов и нежилых сооружений, одно здание практически разрушено.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в то время, как РФ била по Украине, в Питере случился масштабный пожар. Горит склад Wildberries, где работают тысячи людей.

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#Украина #Россия #Ракетный удар