Увидели, как воюют россияне: журналисты из Турции рассказали, как пережили удар РФ по отелю под Харьковом (фото)

Журналист получил травмы из-за атаки россиян

Турецкие корреспонденты стали свидетелями российской атаки на отель в Харьковской области. Во время вражеского обстрела иностранцы находились в своих номерах и чудом выжили после ракетного удара.

Об этом рассказал Глава следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, фотокорреспондент и журналист не первый раз останавливались в этом отеле во время своих командировок в Украину.

Двое представителей иностранного СМИ фиксируют военные преступления россиян в Харьковской области уже давно. На этот раз они прибыли в командировку 6 января и поселились на 2-м этаже обстрелянного отеля.

"Я почувствовал страшный взрыв, следом еще один, полетело стекло. Обломками стекла мне повредило руку. И я выбежал на улицу. Очень испугавшись за свою коллегу, она была в соседнем номере. Это дерзкая атака на обычную гостиницу, мы всегда там останавливались во время командировок, это почти центр, и мы не ожидали, что россияне могут ударить по нему. Никаких военных там не было", – рассказал журналист харьковским следователям.

Турецкий журналист

Журналист и фотокорреспондет общаются с полицией после удара

Девушка-фотокорреспондент также поделилась своими эмоциями от пережитого ракетного удара. Она не ожидала удара и первое время не могла понять, что происходит и как ей себя вести. К слову, служебный автомобиль, на котором журналисты передвигались по Харьковской области, серьезно пострадал, так как был припаркован около гостиницы.

"Я услышала громкий взрыв, поднялась пыль, было ничего не видно. Я чувствовала себя в шоковом состоянии, в меня полетели обломки. Когда выбежала на улицу, увидела там своего коллегу с окровавленной рукой", — рассказала она.

Граждане Турции подчеркивают, что гостиница была для обычных мирных граждан и в ней не было военных.

"На этот раз они увидели, как "воюют" россияне, своими глазами", — резюмировал Сергей Болвинов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по детскому центру в Харькове. Враг атаковал ракетами С-300 с территории Белгородской области.