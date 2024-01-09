Во время обстрела шла операция: появилось видео российского удара по больнице в Покровске

И пациент, и медицинский персонал получили травмы

Под террористический удар РФ по Покровску Донецкой области, в частности, попала и местная больница. Как оказалось, в ней именно в тот момент проводили операцию.

Ужасающие кадры были опубликованы на канале UNITED24. На них видно, сам момент обстрела медицинского заведения.

В результате удара были выбиты окна и нанесен ущерб зданию. И пациент, и медицинский персонал получили травмы осколками стекла. К счастью, всем удалось эвакуироваться.

Напомним, что российская армия ударила по Покровску и ближайших деревнях днем 6 января. По населенным пунктам было выпущено 8 ракет С-300. В Покровске под удар попал частный сектор. Шесть домов получили серьезные повреждения.

Одна из ракет попала в дом в селе Ровно, где проживала семья украинского защитника. Там были его сын, мать, брат с невесткой и двумя детьми. На месте трагедии побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал жуткие кадры с места происшествия. Оккупанты сравняли дом с землей.

Напомним, ранее мы писали о том, чего хочет добиться РФ массированными обстрелами Украины.