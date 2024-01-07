Россияне попали прямо в дом на Донетчине: на его месте образовалась огромная воронка (видео)
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Поисково-спасательная операция продолжается
Россияне, которые в субботу вечером, 6 января, обстреляли село Ровно Покровского района Донецкой области, ударили прямо по центру дома, в котором жила семья. От обстрела погибли 11 человек, среди них пятеро детей.
Видео воронки, оставшейся от попадания ракеты оккупантов, показали журналисты "Радио Свободы". Отметим, что к утру воскресенья, 7 января, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.
В службе спасения сообщают, что под завалами дома могут находиться еще пять человек, из них двое – дети.
Отметим, что глава Мирноградской МВА, к которой относится с.Ровно, Юрий Ключко сообщил, что попали россияне в здание военнослужащего. Россияне убили его сына, маму, родного брата, невестку и двух племянников.
В ходе обстрела 6 января россияне использовали ракеты С-300. Основной удар пришелся по Покровску и селу Ровно.
На месте разрушенных домов в Покровске и Ровно продолжается спасательная операция по поиску людей. Также к работе приобщили кинологов и поисковых собак.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне не впервые терроризируют жителей Покровского района. Так 30 ноября город Покровск оказался под ракетным обстрелом оккупантов, тогда парамедики полиции спасли ребенка. Мальчика доставили в больницу, угрозы его жизни нет.