Россияне попали прямо в дом на Донетчине: на его месте образовалась огромная воронка (видео)

Поисково-спасательная операция продолжается

Россияне, которые в субботу вечером, 6 января, обстреляли село Ровно Покровского района Донецкой области, ударили прямо по центру дома, в котором жила семья. От обстрела погибли 11 человек, среди них пятеро детей.

Видео воронки, оставшейся от попадания ракеты оккупантов, показали журналисты "Радио Свободы". Отметим, что к утру воскресенья, 7 января, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.

В службе спасения сообщают, что под завалами дома могут находиться еще пять человек, из них двое – дети.

Скриншот с видео, воронка обведена красным.

Отметим, что глава Мирноградской МВА, к которой относится с.Ровно, Юрий Ключко сообщил, что попали россияне в здание военнослужащего. Россияне убили его сына, маму, родного брата, невестку и двух племянников.

В ходе обстрела 6 января россияне использовали ракеты С-300. Основной удар пришелся по Покровску и селу Ровно.

На месте разрушенных домов в Покровске и Ровно продолжается спасательная операция по поиску людей. Также к работе приобщили кинологов и поисковых собак.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне не впервые терроризируют жителей Покровского района. Так 30 ноября город Покровск оказался под ракетным обстрелом оккупантов, тогда парамедики полиции спасли ребенка. Мальчика доставили в больницу, угрозы его жизни нет.