Росіяни поцілили прямісінько в будинок на Донеччині: на його місці утворилась величезна вирва (відео)

Пошуково-рятувальна операція триває

Росіяни, які у суботу ввечері, 6 січня, обстріляли село Рівне Покровського району на Донеччині, вдарили прямісінько по центру будинку, у якому мешкала сімʼя. Від обстрілу загинуло 11 людей, серед них — пʼятеро дітей.

Відео вирви, яка залишилась від влучання ракети окупантів, показали журналісти "Радіо Свободи". Зазначимо, що на ранок неділі, 7 січня, рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.

У службі порятунку повідомляють, що під завалами будинку може перебувати ще п'ятеро людей, з них двоє – діти.

Скриншот з відео, вирва обведена червоним

Зауважимо, що голова Мирноградської МВА, до якої відноситься с.Рівне, Юрій Ключка повідомив, що поцілили росіяни у будинок військовослужбовця. Росіяни вбили його сина, маму, рідного брата, невістку та двох племінників.

Під час обстрілу 6 січня росіяни використали ракети С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і селу Рівне.

На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває рятувальна операція з пошуку людей.Також до роботи долучили кінологів та пошукових собак.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни не вперше тероризують мешканців Покровського району. Так 30 листопада місто Покровськ опинилось під ракетним обстрілом окупантів, тоді парамедики поліції врятували дитину. Хлопчика доправили до лікарні, загрози його життю немає.