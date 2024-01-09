Під час обстрілу йшла операція: з'явилося відео російського удару по лікарні у Покровську

І пацієнт, і медичний персонал отримали травми

Під терористичний удар РФ по Покровську на Донеччині, зокрема, потрапила і місцева лікарня. Як виявилося, у ній саме на той момент проводили операцію.

Жахливі кадри були опубліковані на каналі UNITED24. На них видно сам момент обстрілу медичного закладу.

Внаслідок удару були вибиті вікна та завдано шкоди будівлі. І пацієнт, і медичний персонал отримали травми уламками скла. На щастя, всім удалося евакуюватися.

Нагадаємо, що російська армія вдарила по Покровську та найближчих селах вдень 6 січня. По населеним пунктам було випущено 8 ракет С-300. У Покровську під удар потрапив приватний сектор. Шість будинків зазнали серйозних пошкоджень.

Одна з ракет потрапила до будинку у селі Рівне, де мешкала родина українського захисника. Там були його син, мати, брат із невісткою та двома дітьми. На місці трагедії побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав моторошні кадри з місця події. Окупанти зрівняли будинок із землею.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого хоче домогтися РФ масованим обстрілом України.