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Від будинку залишилися лише ключі: у Покровську розбирають завали після російського удару (репортаж "Телеграфа")

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Покровськ знаходиться неподалік фронту, тому його часто обстрілюють Новина оновлена 08 січня 2024, 14:09
Покровськ знаходиться неподалік фронту, тому його часто обстрілюють. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Завали будинку, в якому ще нещодавно лунав дитячий сміх, продовжуються

У суботу ввечері, 6 січня 2024 року, росіяни обстріляли Покровськ та села поряд. В один із приватних будинків у селі Рівне, в якому проживала родина військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ), прилетіла ракета С-300, розбір завалів продовжується досі.

В одну мить захисник нашої країни втратив матір, неповнолітнього сина, брата, невістку та двох племінників. Про це повідомив голова Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключко.

Від російських ударів по Покровському району 6 січня загинули 11 людей. Крім родини військовослужбовця, окупанти вбили 5 людей у Покровську. Ще 10 місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін.

На місці трагедії побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. У понеділок, 8 січня, розбір завалів продовжується. Будинок, у якому колись жила родина та лунав дитячий сміх, повністю зруйновано. Залишились лише ключі, які самотньо висять на опорі будівлі.

Будинку більше немає, залишилися лише ключі
Зруйнований будинок у снігу
Росіяни прицільно б’ють по домівках звичайних українців
Завали зруйнованого будинку, рятувальники
Рятувальники продовжують розбирати завали
Рятувальники розбирають завали
Робота рятувальників триває і 8 січня
Портфель у снігу, поруч дошки
Колись із цим портфелем дитина ходила до школи
Ключі від дому
Будинку та сім’ї більше немає, ключі залишилися нагадуванням про них
Автомобіль, що сильно постраждав, у снігу
Через ворожий обстріл також знищено автомобіль
Зруйнований паркан, метал
Росія б’є по приватних будинках
Пошкоджений будинок та паркан
Українці в один момент позбавляються своїх будинків
Чоловік на сходах
Постраждалі від ворожих обстрілів не відкладають ремонт у довгу скриньку
Зруйнований будинок, постраждалі дерева
Росія тероризує мирне населення
Тріснуте скло на снігу
Розбите скло через обстріл
Пошкоджені зелені ворота
Розбиті ворота від удару
Зруйнований будинок через обстріли
Обстановка через обстріл напружена
Жінка з пакетами
На вулицях малолюдно, але все ж таки можна зустріти перехожих, адже життя триває

Напередодні цієї страшної трагедії російські війська вдарили по Покровську. Місто обстріляли вночі. За попередніми даними, жертв і постраждалих не було, але вже вдень дані оновили. Тоді повідомили про те, що шестеро людей отримали травми.

Зазначимо, що село Рівне Мирноградської громади знаходиться за 7 км по прямій від Покровська. Район часто обстрілюється ворожими військами, оскільки знаходиться неподалік від фронту. До нього приблизно 30 км.

Раніше "Телеграф" опублікував фоторепортаж, як кияни ліквідували наслідки ворожого обстрілу на Солом’янці 2 січня 2024 року. Небайдужі мешканці столиці також подбали про тварин. Попри горе та жахливі руйнування, кияни гордо вивішували символ незламності народу та держави – прапор України.

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#Росія #Обстріл #Покровск