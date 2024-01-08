Від будинку залишилися лише ключі: у Покровську розбирають завали після російського удару (репортаж "Телеграфа")

Завали будинку, в якому ще нещодавно лунав дитячий сміх, продовжуються

У суботу ввечері, 6 січня 2024 року, росіяни обстріляли Покровськ та села поряд. В один із приватних будинків у селі Рівне, в якому проживала родина військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ), прилетіла ракета С-300, розбір завалів продовжується досі.

В одну мить захисник нашої країни втратив матір, неповнолітнього сина, брата, невістку та двох племінників. Про це повідомив голова Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключко.

Від російських ударів по Покровському району 6 січня загинули 11 людей. Крім родини військовослужбовця, окупанти вбили 5 людей у Покровську. Ще 10 місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін.

На місці трагедії побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. У понеділок, 8 січня, розбір завалів продовжується. Будинок, у якому колись жила родина та лунав дитячий сміх, повністю зруйновано. Залишились лише ключі, які самотньо висять на опорі будівлі.

Будинку більше немає, залишилися лише ключі

Росіяни прицільно б’ють по домівках звичайних українців

Рятувальники продовжують розбирати завали

Робота рятувальників триває і 8 січня

Колись із цим портфелем дитина ходила до школи

Будинку та сім’ї більше немає, ключі залишилися нагадуванням про них

Через ворожий обстріл також знищено автомобіль

Росія б’є по приватних будинках

Українці в один момент позбавляються своїх будинків

Постраждалі від ворожих обстрілів не відкладають ремонт у довгу скриньку

Росія тероризує мирне населення

Розбите скло через обстріл

Розбиті ворота від удару

Обстановка через обстріл напружена

На вулицях малолюдно, але все ж таки можна зустріти перехожих, адже життя триває

Напередодні цієї страшної трагедії російські війська вдарили по Покровську. Місто обстріляли вночі. За попередніми даними, жертв і постраждалих не було, але вже вдень дані оновили. Тоді повідомили про те, що шестеро людей отримали травми.

Зазначимо, що село Рівне Мирноградської громади знаходиться за 7 км по прямій від Покровська. Район часто обстрілюється ворожими військами, оскільки знаходиться неподалік від фронту. До нього приблизно 30 км.

Раніше "Телеграф" опублікував фоторепортаж, як кияни ліквідували наслідки ворожого обстрілу на Солом’янці 2 січня 2024 року. Небайдужі мешканці столиці також подбали про тварин. Попри горе та жахливі руйнування, кияни гордо вивішували символ незламності народу та держави – прапор України.