Незламні кияни ліквідують наслідки обстрілу на Соломʼянці: як виглядає багатоповерхівка (фоторепортаж "Телеграфу")
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Росіяни можуть зруйнувати будинки, але український дух — незламний
Столиця України продовжує оговтуватись від потужного обстрілу росіян 2 січня. Тоді від атаки окупантів постраждала багатоповерхівка Соломʼянського району, мешканці якої зараз намагаються привести непридатні для життя квартири до ладу.
Містяни забивають вікна, вичищають сліди руйнування та вішають прапори України на знак незламності народу та нашої держави. На місці подій побував фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов.
Унаслідок ворожої атаки росіян у будинку спалахнула масштабна пожежа, яка понівечила 321 квартиру. Сім квартир виявилися повністю знищеними та більшість непридатними для проживання, хоча кияни й намагаються надати зруйнованому житлу якогось вигляду. У кожній квартирі, без винятків, вибиті або тріснуті вікна, повилітали шибки.
На допомогу приходять волонтери та працівники комунальних служб.
Без житла залишились сотні мешканців. В одній зі шкіл району облаштували тимчасовий пункт обігріву та допомоги.
Зауважимо, що багатоповерхівка відключення від газопостачання, електропостачання, опалення та водопостачання, тому проживання там не можливе.
Рятують кияни не тільки людей
Серед щемливих історій про порятунок тварин під час ліквідації наслідків ворожої атаки й історія ворона, якого врятувала працівниця місцевої кавʼярні. Птаха знайшли через три дні небайдужі кияни та дали йому шанс на порятунок.
Раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 5 січня, у столиці було скликано Раду оборони Києва, яка ухвалила низку важливих рішень. Зокрема, було вирішено, що на тлі загрози повторення масованих ракетних атак з боку РФ, а також морозів, що насуваються, всі Пункти незламності в столиці функціонуватимуть у цілодобовому режимі.