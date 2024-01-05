Незламні кияни ліквідують наслідки обстрілу на Соломʼянці: як виглядає багатоповерхівка (фоторепортаж "Телеграфу")

Росіяни можуть зруйнувати будинки, але український дух — незламний

Столиця України продовжує оговтуватись від потужного обстрілу росіян 2 січня. Тоді від атаки окупантів постраждала багатоповерхівка Соломʼянського району, мешканці якої зараз намагаються привести непридатні для життя квартири до ладу.

Містяни забивають вікна, вичищають сліди руйнування та вішають прапори України на знак незламності народу та нашої держави. На місці подій побував фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов.

Унаслідок ворожої атаки росіян у будинку спалахнула масштабна пожежа, яка понівечила 321 квартиру. Сім квартир виявилися повністю знищеними та більшість непридатними для проживання, хоча кияни й намагаються надати зруйнованому житлу якогось вигляду. У кожній квартирі, без винятків, вибиті або тріснуті вікна, повилітали шибки.

На допомогу приходять волонтери та працівники комунальних служб.

На місці ліквідації наслідків люди гріються кавою та чаєм

Вціліле майно з квартир виносять

Вікна забивають

На місці працюють не тільки небайдужі кияни, а й волонтери

Український прапор як символ незламності народу

Мешканці будинку забивають вікна також плівкою

Українці оперативно скооперувались для ліквідації наслідків

Без житла залишились сотні мешканців. В одній зі шкіл району облаштували тимчасовий пункт обігріву та допомоги.

З квартир забирають все, що вцілило

Будинок значно понівечила пожежа та сила вибуху

Вирву від вибуху вже засипали комунальники

Балкони не вцілили

Зауважимо, що багатоповерхівка відключення від газопостачання, електропостачання, опалення та водопостачання, тому проживання там не можливе.

Будинок, який пережив ворожу атаку, наче с апокаліптичного фільму

Почорнілі стіни, забиті вікна - будинок не придатен для життя

Сила вибуху деформувала балкони

Біля будинку купа понівеченого майна

На забиті вікна місцеві вішают прапор України

Рятують кияни не тільки людей

Серед щемливих історій про порятунок тварин під час ліквідації наслідків ворожої атаки й історія ворона, якого врятувала працівниця місцевої кавʼярні. Птаха знайшли через три дні небайдужі кияни та дали йому шанс на порятунок.

Працівниця кавʼярні, які допомагає привести будинок до ладу

Вона ж врятувала ворона, який пережив ворожу атаку

Раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 5 січня, у столиці було скликано Раду оборони Києва, яка ухвалила низку важливих рішень. Зокрема, було вирішено, що на тлі загрози повторення масованих ракетних атак з боку РФ, а також морозів, що насуваються, всі Пункти незламності в столиці функціонуватимуть у цілодобовому режимі.