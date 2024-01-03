Київ збирає екстрене засідання Ради Україна-НАТО після російського обстрілу: що відомо

Скликання засідання є важливим сигналом

У НАТО підтримали запит України на проведення екстреної зустрічі щодо посилення повітряного захисту після російських ракетних ударів 2 січня.

Як повідомив у своєму telegram-каналі глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, подібний крок є важливим сигналом євроатлантичної єдності, який зроблено на тлі посилення російського терору.

"НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України", — написав він.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 2 січня завдали масштабного ракетного удару по Києву, використавши майже сотню ракет. Хоча більшість із них були успішно збиті ППО, але деякі все ж таки завдали руйнування цивільним об’єктам.

Згідно з останніми даними, в результаті обстрілу 2 особи загинули та 54 отримали поранення. За підрахунками журналістів, лише за цей день росіяни випустили ракети загальною вартістю 620 мільйонів доларів.