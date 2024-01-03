Киев собирает экстренное заседание Совета Украина-НАТО после российских обстрелов: что известно

Созыв заседания является важным сигналом

В НАТО поддержали запрос Украины на проведение экстренной встречи по вопросу усиления воздушной защиты после российских ракетных ударов 2 января.

Как сообщил в своем telegram-канале глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подобный шаг является важным сигналом евроатлантического единства, который предпринят на фоне усиления российского террора.

"НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России. Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины", — написал он.

Как сообщалось ранее оккупанты утром 2 января нанесли масштабный ракетный удар по Киеву, использовав почти сотню ракет. Хоть большинство из них были успешно сбиты ПВО, но некоторые все же нанесли разрушения гражданским объектам.

Согласно последним данным, в результате обстрела 2 человека погибли и 54 получили ранения. Согласно подсчетам журналистов, лишь за этот день россияне выпустили ракет общей стоимостью в 620 миллионов долларов.