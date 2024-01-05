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Несокрушимые киевляне ликвидируют последствия обстрела на Соломенке: как выглядит многоэтажка (фоторепортаж "Телеграфа")

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Украинский флаг на одной из истерзанных квартир Новость обновлена 05 января 2024, 15:30
Украинский флаг на одной из истерзанных квартир. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне могут разрушить дома, но украинский дух — несокрушим

Столица Украины продолжает приходить в себя от мощных обстрелов россиян 2 января. Тогда от атаки оккупантов пострадала многоэтажка Соломенского района, жители которой сейчас пытаются привести непригодные для жизни квартиры в строй.

Горожане забивают окна, вычищают следы разрушения и вешают флаги Украины в знак несокрушимости народа и нашего государства. На месте событий побывал фотокор "Телеграф" Ян Доброносов.

В результате вражеской атаки россиян в доме вспыхнул масштабный пожар, изуродовавший 321 квартиру. Семь квартир оказались полностью уничтожены и большинство непригодны для проживания, хотя киевляне и пытаются придать разрушенному жилью какой-то вид. В каждой квартире, без исключения, выбитые или треснувшие окна, вылетели стекла.

На помощь приходят волонтеры и работники коммунальных служб.

На месте ликвидации последствий люди греются кофе и чаем
Уцелевшее имущество из квартир выносят
Окна забивают
На месте работают не только неравнодушные киевляне, но и волонтеры
Украинский флаг как символ несокрушимости народа
Жители дома забивают окна также пленкой
Украинцы оперативно скооперировались для ликвидации последствий

Без жилья остались сотни жителей. В одной из школ района обустроили временный пункт обогрева и помощи.

Из квартир забирают все, что уцелило
Дом значительно изуродовал пожар и сила взрыва
Воронку от взрыва уже засыпали коммунальщики
Балконы не уцелели

Заметим, что многоэтажка отключения от газоснабжения, электроснабжения, отопления и водоснабжения, поэтому проживание там невозможно.

Дом, переживший вражескую атаку, словно из апокалиптического фильма
Почерневшие стены, заколоченные окна – дом не пригоден для жизни
Сила взрыва деформировала балконы
Возле дома куча изуродованного имущества
На заколоченные окна местные вешают флаг Украины

Спасают киевляне не только людей

Среди щемящих историй о спасении животных во время ликвидации последствий вражеской атаки и история ворона, которого спасла работница местного кафе. Птицу нашли через три дня неравнодушные киевляне и дали ему шанс на спасение.

Работница кофейни, которые помогает привести дом в порядок
Она же спасла ворона, пережившего вражескую атаку

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 5 января, в столице был созван Совет обороны Киева, который принял ряд важных решений. В частности, было решено, что на фоне угрозы повторения массированных ракетных атак со стороны РФ, а также надвигающихся морозов все Пункты несокрушимости в столице будут функционировать в круглосуточном режиме.

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