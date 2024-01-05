Несокрушимые киевляне ликвидируют последствия обстрела на Соломенке: как выглядит многоэтажка (фоторепортаж "Телеграфа")
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1679
Россияне могут разрушить дома, но украинский дух — несокрушим
Столица Украины продолжает приходить в себя от мощных обстрелов россиян 2 января. Тогда от атаки оккупантов пострадала многоэтажка Соломенского района, жители которой сейчас пытаются привести непригодные для жизни квартиры в строй.
Горожане забивают окна, вычищают следы разрушения и вешают флаги Украины в знак несокрушимости народа и нашего государства. На месте событий побывал фотокор "Телеграф" Ян Доброносов.
В результате вражеской атаки россиян в доме вспыхнул масштабный пожар, изуродовавший 321 квартиру. Семь квартир оказались полностью уничтожены и большинство непригодны для проживания, хотя киевляне и пытаются придать разрушенному жилью какой-то вид. В каждой квартире, без исключения, выбитые или треснувшие окна, вылетели стекла.
На помощь приходят волонтеры и работники коммунальных служб.
Без жилья остались сотни жителей. В одной из школ района обустроили временный пункт обогрева и помощи.
Заметим, что многоэтажка отключения от газоснабжения, электроснабжения, отопления и водоснабжения, поэтому проживание там невозможно.
Спасают киевляне не только людей
Среди щемящих историй о спасении животных во время ликвидации последствий вражеской атаки и история ворона, которого спасла работница местного кафе. Птицу нашли через три дня неравнодушные киевляне и дали ему шанс на спасение.
Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 5 января, в столице был созван Совет обороны Киева, который принял ряд важных решений. В частности, было решено, что на фоне угрозы повторения массированных ракетных атак со стороны РФ, а также надвигающихся морозов все Пункты несокрушимости в столице будут функционировать в круглосуточном режиме.