Несокрушимые киевляне ликвидируют последствия обстрела на Соломенке: как выглядит многоэтажка (фоторепортаж "Телеграфа")

Россияне могут разрушить дома, но украинский дух — несокрушим

Столица Украины продолжает приходить в себя от мощных обстрелов россиян 2 января. Тогда от атаки оккупантов пострадала многоэтажка Соломенского района, жители которой сейчас пытаются привести непригодные для жизни квартиры в строй.

Горожане забивают окна, вычищают следы разрушения и вешают флаги Украины в знак несокрушимости народа и нашего государства. На месте событий побывал фотокор "Телеграф" Ян Доброносов.

В результате вражеской атаки россиян в доме вспыхнул масштабный пожар, изуродовавший 321 квартиру. Семь квартир оказались полностью уничтожены и большинство непригодны для проживания, хотя киевляне и пытаются придать разрушенному жилью какой-то вид. В каждой квартире, без исключения, выбитые или треснувшие окна, вылетели стекла.

На помощь приходят волонтеры и работники коммунальных служб.

На месте ликвидации последствий люди греются кофе и чаем

Уцелевшее имущество из квартир выносят

Окна забивают

На месте работают не только неравнодушные киевляне, но и волонтеры

Украинский флаг как символ несокрушимости народа

Жители дома забивают окна также пленкой

Украинцы оперативно скооперировались для ликвидации последствий

Без жилья остались сотни жителей. В одной из школ района обустроили временный пункт обогрева и помощи.

Из квартир забирают все, что уцелило

Дом значительно изуродовал пожар и сила взрыва

Воронку от взрыва уже засыпали коммунальщики

Балконы не уцелели

Заметим, что многоэтажка отключения от газоснабжения, электроснабжения, отопления и водоснабжения, поэтому проживание там невозможно.

Дом, переживший вражескую атаку, словно из апокалиптического фильма

Почерневшие стены, заколоченные окна – дом не пригоден для жизни

Сила взрыва деформировала балконы

Возле дома куча изуродованного имущества

На заколоченные окна местные вешают флаг Украины

Спасают киевляне не только людей

Среди щемящих историй о спасении животных во время ликвидации последствий вражеской атаки и история ворона, которого спасла работница местного кафе. Птицу нашли через три дня неравнодушные киевляне и дали ему шанс на спасение.

Работница кофейни, которые помогает привести дом в порядок

Она же спасла ворона, пережившего вражескую атаку

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 5 января, в столице был созван Совет обороны Киева, который принял ряд важных решений. В частности, было решено, что на фоне угрозы повторения массированных ракетных атак со стороны РФ, а также надвигающихся морозов все Пункты несокрушимости в столице будут функционировать в круглосуточном режиме.