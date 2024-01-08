От дома остались только ключи: в Покровске разбирают завалы после российского удара (репортаж "Телеграфа")

Завалы дома, в котором еще недавно раздавался детский смех, продолжаются

В субботу вечером, 6 января 2024 года, россияне обстреляли Покровск и деревни рядом. В один из частных домов в селе Ровно, в котором проживала семья военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), прилетела ракета С-300, разбор завалов продолжается до сих пор.

В один момент защитник нашей страны потерял мать, несовершеннолетнего сына, брата, невестку и двух племянников. Об этом сообщил глава Мирноградской городской военной администрации Юрий Ключка.

От российских ударов по Покровскому району 6 января погибли 11 человек. Помимо семьи военнослужащего, оккупанты убили 5 человек в Покровске. Еще 10 местных жителей получили ранения. Об этом проинформировал глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Вадим Филашкин.

На месте трагедии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. В понедельник, 8 января, разбор завалов продолжается. Дом, в котором когда-то жила семья и раздавался детский смех, полностью разрушен. Остались лишь ключи, которые одиноко висят на опоре здания.

Дома больше нет, остались лишь ключи

Россияне прицельно бьют по домам обычных украинцев

Спасатели продолжают разбирать завалы

Работа спасателей продолжается 8 января

Когда-то с этим портфелем ребенок ходил в школу

Дома и семьи больше нет, ключи остались напоминанием о них

Из-за вражеского обстрела также уничтожен автомобиль

Россия бьет по частным домам

Украинцы в один момент лишаются своих домов

Пострадавшие от вражеских обстрелов не откладывают ремонт в долгий ящик

Россия терроризирует мирное население

Разбитые стекла из-за обстрела

Разбитые ворота от удара

Обстановка из-за обстрелов напряженная

На улицах малолюдно, но все же можно встретить прохожих, ведь жизнь продолжается

Накануне этой жуткой трагедии российские войска ударили по Покровску. Город обстреляли ночью. По предварительным данным жертв и пострадавших не было, но уже днем данные обновили. Тогда сообщили о том, что шестеро человек получили травмы.

Отметим, что село Ровно Мирноградской общины находится в 7 км по прямой от Покровска. Район часто обстреливается вражескими войсками, так как находится недалеко от фронта. До него примерно 30 км.

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