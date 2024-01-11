Рус

Побачили, як воюють росіяни: журналісти з Туреччини розповіли, як пережили удар РФ по готелю під Харковом (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5139
Слідчі харківської поліції зафіксували свідчення постраждалих Новина оновлена 11 січня 2024, 15:37
Слідчі харківської поліції зафіксували свідчення постраждалих. Фото facebook.

Журналіст отримав травми через атаку росіян

Турецькі кореспонденти стали свідками російської атаки на готель у Харківській області. Під час ворожого обстрілу іноземці перебували у своїх номерах та дивом вижили після ракетного удару.

Про це розповів Голова слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, фотокореспондентка та журналіст не вперше зупинялися у цьому готелі під час своїх відряджень до України.

Двоє представників іноземного ЗМІ фіксують воєнні злочини росіян на Харківщині вже давно. Цього разу вони прибули у відрядження 6 січня та оселилися на 2-му поверсі обстріляного готелю.

"Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я вибіг на вулицю. Дуже злякавшись за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже центр, і ми не очікували, що росіяни можуть ударити по ньому. Жодних військових там не було", – розповів журналіст харківським слідчим.

Турецький журналіст
Журналіст та фотокореспондент спілкуються з поліцією після удару

Дівчина-фотокореспондент поділилася своїми емоціями від пережитого ракетного удару. Вона не чекала удару і спочатку не могла зрозуміти, що відбувається і як їй поводитися. До речі, службовий автомобіль, на якому журналісти пересувалися Харківською областю, серйозно постраждав, оскільки був припаркований біля готелю.

"Я почула гучний вибух, зчинився пил, було нічого не видно. Я почувала себе в шоковому стані, в мене полетіли уламки. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу із закривавленою рукою", — розповіла вона.

Громадяни Туреччини наголошують, що готель був для звичайних мирних громадян і в ньому не було військових.

"Цього разу вони побачили, як "воюють" росіяни, на власні очі", — резюмував Сергій Болвінов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по дитячому центру у Харкові. Ворог атакував ракетами С-300 із території Білгородської області.

Теги:
#Журналісти #Харківська область #Обстріл #Готель #Громадяни Туреччини