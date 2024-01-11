Побачили, як воюють росіяни: журналісти з Туреччини розповіли, як пережили удар РФ по готелю під Харковом (фото)

Журналіст отримав травми через атаку росіян

Турецькі кореспонденти стали свідками російської атаки на готель у Харківській області. Під час ворожого обстрілу іноземці перебували у своїх номерах та дивом вижили після ракетного удару.

Про це розповів Голова слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, фотокореспондентка та журналіст не вперше зупинялися у цьому готелі під час своїх відряджень до України.

Двоє представників іноземного ЗМІ фіксують воєнні злочини росіян на Харківщині вже давно. Цього разу вони прибули у відрядження 6 січня та оселилися на 2-му поверсі обстріляного готелю.

"Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я вибіг на вулицю. Дуже злякавшись за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже центр, і ми не очікували, що росіяни можуть ударити по ньому. Жодних військових там не було", – розповів журналіст харківським слідчим.

Турецький журналіст

Журналіст та фотокореспондент спілкуються з поліцією після удару

Дівчина-фотокореспондент поділилася своїми емоціями від пережитого ракетного удару. Вона не чекала удару і спочатку не могла зрозуміти, що відбувається і як їй поводитися. До речі, службовий автомобіль, на якому журналісти пересувалися Харківською областю, серйозно постраждав, оскільки був припаркований біля готелю.

"Я почула гучний вибух, зчинився пил, було нічого не видно. Я почувала себе в шоковому стані, в мене полетіли уламки. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу із закривавленою рукою", — розповіла вона.

Громадяни Туреччини наголошують, що готель був для звичайних мирних громадян і в ньому не було військових.

"Цього разу вони побачили, як "воюють" росіяни, на власні очі", — резюмував Сергій Болвінов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по дитячому центру у Харкові. Ворог атакував ракетами С-300 із території Білгородської області.