У Харкові окупанти обстріляли готель: там перебували іноземні журналісти

Двоє людей у тяжкому стані

Російські окупанти ввечері 10 січня вдарили по Харкову, чим пошкодили один із цивільних об’єктів у центрі міста. Через це постраждали іноземні журналісти.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі, дві ракети впали біля готелю, через що 10 людей отримали поранення.

"Одна людина — у тяжкому стані, одна отримала поранення і перебуває в середньому стані, інші — у легкому", — повідомив він.

При цьому він зазначив, що серед постраждалих опинилися журналісти одного з турецьких видань, які мешкали в готелі. Ліквідація наслідків прильотів продовжується.

Тим часом прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив, що по місту було випущено дві ракети С-300, одна з яких впала на готель на вулиці Шевченка, а інша за кілька метрів від входу до будівлі. Загалом у будівлі перебувало 30 осіб, із яких 8 є персоналом, а решта — постояльцями.

Він додав, що серед постраждалих є один іноземець.

Нагадаємо, 31 грудня окупанти обстріляли ще один готель у Харкові балістичною ракетою "Іскандер". Внаслідок удару постраждали кілька десятків людей, у тому числі й журналісти німецького державного каналу ZDF.