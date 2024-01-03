"Поєднують "корисне з приємним": військовий аналітик пояснив, навіщо росіяни б’ють по Харкову

Росія має великий запас ракет С-300

Російські терористи вважають Київ як стратегічною, так і політичною ціллю своїх масованих ракетних ударів по Україні. Водночас по Харкову та іншим прифронтовим містам вони б’ють просто тому, що це не варте їм великих зусиль, щобільше, економить гроші.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий аналітик Дмитро Снєгірьов. Міста на захід від Дніпра обстрілюються росіянами за принципом "ми вас скрізь дістанемо", а Харків, що стікає кров’ю чи не щодня, є виключно легкою здобиччю для російських терористів.

За словами Дмитра Снєгірьова, для терору Харкова ворог використовує ракети С-300 з радіусом дії до 350 км та балістичною траєкторією. Це знижує шанси на збивання українськими системами ППО.

"РФ має великі запаси цих ракет — до 2500, а термін їх зберігання досягає 30 років і стає критичним. Тому зараз росіяни стоять перед вибором: або утилізувати ракети, витрачаючи на це кошти з бюджету, або застосовувати для ураження прифронтових міст. Власне, як ми бачимо, окупанти поєднують "корисне з приємним" і б’ють ними по Херсону, Харкову та Запоріжжю", — пояснює експерт.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Блекаут в Україні – не головний мотив росіян. Військові експерти назвали справжню мету масованих ракетних ударів

Як писав "Телеграф", журналіст "Голосу Америки" Остап Ярич повідомив, що після масованих ударів Росії по Україні група американських сенаторів повернулася з канікул завчасно для обговорення угоди про безпеку кордону. Мета полягає в тому, щоб розблокувати допомогу для України та Ізраїлю.