РФ перекидає резерви та готує плацдарм: Сирський розповів про тяжку ситуацію на фронті (карти)

РФ використовує штурмові підрозділи, сформовані з колишніх злочинців

Росіяни продовжують свій наступ одразу на кількох напрямках. Але незважаючи на це, українські захисники мужньо тримають оборону.

Про актуальну обстановку на фронті розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його даними, вона виглядає так:

Бахмутський напрямок

Тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також, противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр.

Куп’янський напрямок

Тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Лиманський напрямок

Окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами.

Сирський зазначає, що на напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти.

" Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків", — повідомляє він.

Однак, незважаючи на важкі умови, наші воїни мужньо тримають оборону "і не дають ворогові просунутися вперед".

"В органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців", — розповів генерал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія продовжує атакувати Україну. У тому числі, використовуючи тактику терору.