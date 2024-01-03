РФ перебрасывает резервы и готовит плацдарм: Сырский рассказал о тяжелой ситуации на фронте (карты)

РФ использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников

Россияне продолжают свое наступление сразу на нескольких направлениях. Но несмотря на это украинские защитники мужественно держат оборону.

Об актуальной обстановке на фронте рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его данным, она выглядит следующим образом:

Бахмутское направление

Продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка. Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр.

Купянское направление

Продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

Лиманское направление

Оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. В то же время, на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами.

Сырский отмечает, что на направлениях наступления агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты.

"Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". Кроме того, противник продолжает перекидівать резервы с других направленияй", — сообщает он.

Однако несмотря на тяжелые условия наши воины мужественно держат оборону "и не дают врагу продвинуться вперед".

"В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих", — рассказал генерал.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия продолжает атаковать Украину. В том числе, используя тактику террора.