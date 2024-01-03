"Совмещают "полезное с приятным": военный аналитик объяснил, зачем россияне бьют по Харькову

У России большой запас ракет С-300

Российские террористы считают Киев как стратегической, так и политической целью для своих массированных ракетных ударов по Украине. В то же время по Харькову и другим прифронтовым городам они бьют просто потому, что это не стоит им больших усилий, более того, экономит деньги.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. Города к западу от Днепра обстреливаются россиянами по принципу "мы вас везде достанем", а истекающий кровью чуть ли не каждый день Харьков является исключительно легкой добычей для российских террористов.

По словам Дмитрия Снегирева, для террора Харькова враг использует ракеты С-300 с радиусом действия до 350 км и баллистической траекторией. Это снижает шансы на сбивание украинскими системами ПВО.

"РФ имеет большие запасы этих ракет — до 2500, а срок их хранения достигает 30 лет и становится критическим. Поэтому сейчас россияне стоят перед выбором: либо утилизировать ракеты, тратя на это средства из бюджета, либо применять для поражения прифронтовых городов. Собственно, как мы видим, оккупанты совмещают "полезное с приятным" и бьют ими по Херсону, Харькову и Запорожью", — объясняет эксперт.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Блэкаут в Украине – не главный мотив россиян. Военные эксперты назвали истинную цель массированных ракетных ударов

Как писал "Телеграф", журналист "Голоса Америки" Остап Ярич сообщил, что после массированных ударов России по Украине, группа американских сенаторов вернулась с каникул раньше для обсуждения соглашения о безопасности границы. Цель в том, чтобы разблокировать помощь для Украины и Израиля.