"Не унижайте нас": боец знаменитой бригады дал оценку российским оккупантам

Украинцам рассказали правду об оснащении российских военных

Российская армия оснащена лучше украинской. Об этом заявил командир батальона Первого штурмового батальона Третьей отдельной десантно-штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло".

Так он ответил на вопрос парня, который спросил, какое у среднестатистического российского оккупанта снаряжение и насколько оно хуже нашего. Соответствующее видео обнародовано в Youtub.

"Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение чем у украинской. С чего вы взяли, что они хуже? У русских не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии." — сказал военный.

Ролло также добавил, что "не нужно недооценивать противника, ведь это очень серьезный противник".

Ранее "Телеграф" писал, что впервые за почти два года полномасштабной войны в Украине появились женские бронежилеты. Министерство обороны уже сертифицировало их, и теперь они доступны для централизованной закупки. Также сообщалось ранее и о разработке харьковских предпринимателей для саперов ― защитных ботинках "Пауках". Даже при наступлении на мину есть шансы сберечь конечности.