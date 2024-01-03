"Не принижуйте нас": боєць знаменитої бригади дав оцінку російським окупантам

Українцям розповіли правду про оснащення російських військових

Російська армія оснащена краще за українську. Про це заявив командир батальйону Першого штурмового батальйону Третьої окремої десантно-штурмової бригади Петро Горбатенко із позивним "Ролло".

Так він відповів на запитання хлопця, який запитав, яке у середньостатистичного російського окупанта спорядження і наскільки воно гірше за наше. Відповідне відео оприлюднено у Youtub.

"Російська армія нічим не гірша за українську, навіть краща. Технологічно краще оснащена, більше техніки, краще зброя, краще спорядження ніж у української. З чого ви взяли, що вони гірші? У росіян не тільки краще спорядження, а й державні програми зі спорядження та забезпечення армії." — Сказав військовий.

Ролло також додав, що "не потрібно недооцінювати супротивника, адже це дуже серйозний супротивник".

Раніше "Телеграф" писав, що вперше за майже два роки повномасштабної війни в Україні з’явилися жіночі бронежилети. Міністерство оборони вже сертифікувало їх і тепер вони доступні для централізованої закупівлі. Також повідомлялося раніше і про створення харківських підприємців для саперів ― захисних черевиках "Павуках". Навіть при наступі на міну є шанси зберегти кінцівки.