РФ вдарила ракетами по Харкову: зруйновано цивільний об’єкт, є постраждалі

Росіяни завдали удару по Харкову

Російські окупанти ввечері 10 січня вкотре обстріляли Харків, використавши для цього, ймовірно, ракети С-300.

Як повідомляє місцева влада, удар припав по цивільному об’єкту в Київському районі і є висока ймовірність того, що є загиблі.

"Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо — ракетами С-300. Триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об’єкт", — повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі.

За його словами, згідно з попередньою інформацією, шестеро людей отримали поранення, а в місцевих каналах з’явилася інформація, що їхня кількість зросла до дев’яти.

Цю інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов, який повідомив, що на місці влучення горять автомобілі, а сама будівля була частково зруйнована.

Російські окупанти атакували Нікополь за допомогою нових дронів-камікадзе із камерами нічного бачення. Раніше такі безпілотники вже використовувалися на фронті, але для обстрілів цивільних об’єктів такі застосовуються вперше.