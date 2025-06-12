Це може статися швидше, ніж ми думаємо

Операція "Павутина" проти стратегічної авіації Росії, в якій використовувалися спеціально розроблені безпілотники, вражає своєю креативністю та зухвалістю. Такого в сучасному світі не робив ще ніхто, однак у жанрі наукової фантастики ідея з дронами у вантажівках з’являлася вже кілька років тому. Вражаючу схожість безпілотної атаки СБУ несподівано знайшли в одній із найпопулярніших відеоігор – Call of Duty: Advanced Warfare, що вийшла 2014 року.

"Телеграф" запитав у ChatGPT, сюжет якої гри або фантастичного фільму в найближчому майбутньому може втілитись у російсько-українській війні. На думку нейромережі, найімовірніше вже у 2025-2026 роках українські спецслужби можуть розробити технологію, показану у короткометражному фільмі Slaughterbots, що перекладається як "Роботи-вбивці".

Про що Slaughterbots

У 2017 році на дипломатичній конференції ООН у Женеві відбулася прем’єра короткометражного фільму Slaughterbots, відзначеного нагородами від Future of Life Institute. У картині показали презентацію технологій, що представляє мікродрони, які містяться на долоні.

На початку стрічки ведучий каже, що всередині крихітного чотирироторного дрона знаходиться три грами вибухової речовини. Він підкидає його в повітря, після чого апарат подібно до блискавки, прямує на найближчий манекен, проробляючи невелику дірку в його лобі.

"Цього маленького удару достатньо, щоб пробити череп і знищити його вміст. Його процесор може реагувати в 100 разів швидше за людину. Як і будь-який мобільний пристрій у наші дні, він оснащений камерами і датчиками, і, як ваші телефони та додатки соціальних мереж, він розпізнає обличчя", — каже ведучий.

Далі він показує, як пристрої працюють як частина зграї або "рою", полюючи за групою ймовірно поганих хлопців. І в цьому, власне, і полягає весь сенс концепції збройного мікродрону. Сам собою він досить небезпечний, але як частина скоординованої групи — абсолютний кошмар.

Кадр із фільму Slaughterbots

Комп’ютерні системи на основі штучного інтелекту можна "навчити" керувати декількома безпілотниками як командою, проникаючи в будівлі, поїзди, автомобілі, будучи практично невразливими для куль і менш вразливими для електронних перешкод, оскільки вони не керуються віддалено.

Тільки уявіть собі: кілька дронів-вбивць, що діють у команді, прикріплюються до повітропроводу на стіні будівлі, вибухають, а інші пробираються всередину через вентиляційну систему, можливо, запрограмовані за допомогою програмного забезпечення для розпізнавання облич, райдужної оболонки ока або навіть ходи.

Потім глядачам показують, як рій таких безпілотників уже опинився в університетській аудиторії і врешті-решт ідентифікував і знищив мету. Нейромережа обрала саме цю сцену, щоб продемонструвати нам технологію, яка в найближчому майбутньому може з'явитися в Україні.

Кадр із фільму Slaughterbots

Опис сцени з Slaughterbots

Для чого Україна може використовувати мікродрони

ШІ розповідає, що за допомогою цієї технології ЗСУ чи СБУ зможуть знищувати ключових російських військових, високопосадовців на території РФ, а також в окупованих регіонах України.

Для цього потрібно зібрати дані у соцмережах, записи з відеокамер та локалізації смартфона. Особа цілі завантажується в нейромережу розпізнавання образів, а локація вибирається відповідно до звичок.

Доставка та виявлення мети

В операції можуть використовуватися модифіковані FPV-дрони або мініатюрні квадрокоптери, приховані в будь-якій коробці, що не викликає підозр, або навіть меблях.

Доставка – на будь-якому цивільному транспорті. Нагадаємо, що під час операції "Павутина" дрони привозили у потрібні локації під дахами мобільних будиночків. Безумовно, в українських спецслужб це завдання не викличе труднощів.

На місці безпілотники вилітають та сканують обличчя у радіусі 5–10 м, порівнюючи їх із фото. Після ідентифікації цілі дрон може перейти до її знищення.

Ліквідація

ChatGPT запропонував три варіанти знищення цілі, один з яких стане можливим, на його думку, у віддаленому майбутньому. Він пише, що може бути використаний спрямований заряд кумулятивної дії (прокол черепа як у фільмі) або малий термобаричний заряд без руйнування приміщення.

З розвитком технологій ліквідація стане можливою за допомогою уколу біохімічного токсину. Це нагадує робота зі шпигунською отруєною парасолькою, якою вбили болгарського дисидента Георгія Маркова.

Як вважає нейромережа, після виконання завдання безпілотники можуть самознищуватись або повертатися "додому". Також ШІ пропонує знімати на відео сцену вбивства для подальшого використання.

Що потрібно доробити і чому дрони-ассасини скоро з’являться в Україні

На думку штучного інтелекту, для реалізації цієї технології потрібно всього нічого. Перший нюанс, це те, що БПЛА поки що не вміють розпізнавати обличчя в реальному часі автономно. Водночас ChatGPT зазначає, що це вже роблять смартфони.

Також нейромережа вказує, що необхідно врахувати перехоплення сигналів і відразу пропонує рішення у вигляді використання глушилок і дронів.

ШІ стверджує, що операція у стилі Slaughterbots може відбутися максимум через два роки, і пояснює, чому саме українські Сили спеціальних операцій запровадять її незабаром.

На війні українці вже застосовують технології, описані у фільмі, наприклад мікро-FPV та нейромережі для аналітики цілей. Нагадаємо, в апарати, що використовувалися в "Павутині", завантажили базу по Ту-95МС, Ту-22М3, контури Ту-160, А50 і т.д.

Що кажуть експерти

Ще в 2022 році професор комп’ютерних наук Каліфорнійського університету Стюарт Рассел зазначав, що необхідні технології для смертоносного мікродрону з фільму вже існують. Їх просто потрібно покращити в деяких галузях, зменшити та інтегрувати.

"Існують деякі технічні проблеми мініатюризації, пов’язані з батареями і дальністю польоту, а також з тим, скільки бортової потужності вам потрібно для підтримки комп’ютерної обробки, необхідної для повністю автономної системи. Але насправді це інженерне завдання. Немає нічого в галузі наукової фантастики, що має статися. Здебільшого ми вже досягли цього", — говорив він.

Щоб побудувати дійсно високопродуктивний мікродрон, ймовірно, доведеться розробити власний легший та енергоефективний комп’ютерний чіп, відомий як спеціалізована інтегральна схема (Application-Specific Integrated Circuit, Asic), а не використовувати чіп загального призначення. Але це цілком можливо.

Своєю чергою, заступник редактора The Telegraph Домінік Ніколс, який використовував безпілотники в численних операціях, зокрема в Іраку та Афганістані, стверджував, що програмування дронів для атаки озброєних людей у військовій формі — це технологічно дитяча гра.

"Коли одного разу через лінію фронту випустять дрон-вбивцю для полювання на конкретну ціль, жоден старший командир, незалежно від того, наскільки близько він перебуває до місця дії, ніколи не почуватиметься в безпеці на полі бою", — написав він.

Кого та чому Україна ліквідує під час війни

Україну часто порівнюють з Ізраїлем, і для цього є причини. Наша країна менша за Росію за розміром і кількістю населення, а значить і мобілізаційного резерву, не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети і танки сотнями. Тому українцям доводиться протиставляти противнику зухвалість, креативне мислення та здатність діяти на випередження. Всі ці операції вимагають тривалої та складної підготовки, оскільки проводяться у тилу ворога.

Як повідомляли західні розвідслужби, з 2010 по 2020 рік Ізраїль знищив п’ятьох іранських учених-атомників. Для вбивства керівника іранської програми зі створення ядерної зброї Мохсена Фахрізаде Моссад використав зброю на базі штучного інтелекту, вбудовану в занедбаний автомобіль. Чому вони це роблять? Ізраїльтяни не хочуть, щоб у Тегерана з’явилася ядерка.

На відміну від Ізраїлю Росія вже її має, тому Україну цікавить інший напрямок. Так, у квітні поточного року в машині було підірвано Євгенія Ритікова – керівника КБ Брянського електромеханічного заводу, ключового розробника та інноватора в секторі створення нових засобів РЕБ і РЕР для ЗС РФ, відповідального за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха". За повідомленнями ЗМІ, із ним також загинув його заступник.

Євген Ритіков

Крім того, за останні пів року в Москві та Підмосков’ї були ліквідовані два генерали ЗС РФ: начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов та заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослав Москалик.

Ярослав Москалик

Є ще одна можлива причина, через яку українські спецслужби ліквідують певні цілі. Вони не хочуть чекати нового Нюрнберзького процесу, щоб винні у військових злочинах понесли заслужене покарання, знов-таки, за прикладом ізраїльтян, які по всьому світу переслідували нацистів, що втекли, або терористів "Чорного вересня".

Нагадаємо, за даними СБУ, Ігор Кирилов є відповідальним за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників, а за день до смерті йому було оголошено підозру.

Ігор Кирилов

Як це відбувається зараз

За інформацією росЗМІ, більшість ліквідацій відбувається за допомогою закладки вибухівки. У поодиноких випадках замінованими бувають автомобілі самих засуджених, як це було з Ритіковим. Найчастіше вибуховий пристрій закладається під чужу машину, яку паркують біля будинку майбутньої жертви.

На автомобіль встановлюється камера стеження, щоб підірвати його моментально, коли ціль з’явиться в радіусі досяжності. Іноді чекати доводиться досить довго — машина, якою підірвали Москаліка, простояла на місці в очікуванні своєї мішені 9 днів. І це далеко не межа.

Не всі операції з ліквідації бувають успішними. Нерідко повідомляється про виявлення транспортних засобів з коробкою під дном або просто підозрілих авто. У таких випадках викликають спеціальні служби, які усувають небезпеку та починають розслідування.

Іноді мінують не автомобілі, а інші предмети. Наприклад, генерала Кирилова "убив" елекросамокат, що породило хвилю мемів в українському сегменті інтернету.

Насамкінець розповімо про ще один випадок, який відрізняється від інших тим, що в ньому, імовірно брав участь "смертник". Тому припускаємо, що спецслужби України не мають до цього відношення, скоріше це була особиста помста.

Наприкінці травня в Росії було ліквідовано першого заступника голови Ставрополя Заура Гурцієва, який свого часу "відзначився" в Маріуполі. За керівництво повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя та Авдіївки його представили до орденів Мужності та "За військові заслуги". Карма наздогнала його після демобілізації, коли невідомий підійшов до нього, мабуть, разом із вибуховим пристроєм. Загинули обоє.

Заур Гурцієв

Зазначимо, що поява мікродронів-вбивць в українських спецслужб, яку пророкує ШІ вже в найближчому майбутньому, значно полегшить їм роботу і, що теж важливо, зведе до нуля можливість випадкових жертв, які просто проходять повз.

Нагадаємо, завод "Резоніт" у технопарку "Зубово" в Московській області в ніч на 12 червня зазнав атаки. Сили оборони України вдарили по підприємству, продукція якого широко використовується під час виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, дронів "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а також блоків наведення артилерійських систем.