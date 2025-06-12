Ликвидация генералов РФ станет проще? ИИ предсказал скорое появление новой убийственной технологии

Это может произойти быстрее, чем мы думаем

Операция "Паутина" против стратегической авиации России, в которой использовались специально разработанные беспилотники, поражает своей креативностью и дерзостью. Такого в современном мире не делал еще никто, однако в жанре научной фантастики идея с дронами в грузовиках появлялась уже несколько лет назад. Поразительное сходство беспилотной атаки СБУ неожиданно нашли в одной из самых популярных видеоигр – Call of Duty: Advanced Warfare, вышедшей в 2014 году.

"Телеграф" спросил у ChatGPT, сюжет какой игры или фантастического фильма в ближайшем будущем может воплотиться в российско-украинской войне. По мнению нейросети, вероятнее всего уже в 2025-2026 годах украинские спецслужбы могут разработать технологию, показанную в короткометражном фильме Slaughterbots, что переводится как "Роботы-убийцы".

О чем Slaughterbots

В 2017 году на дипломатической конференции ООН в Женеве состоялась премьера короткометражного фильма Slaughterbots, отмеченного наградами от Future of Life Institute. В картине показали презентацию технологий, представляющую микродрон, который помещается на ладони.

В начале ленты ведущий говорит, что внутри крошечного четырехроторного дрона находится три грамма взрывчатого вещества. Он подбрасывает его в воздух, после чего аппарат подобно молнии, устремляется на ближайший манекен, проделывая небольшую дыру в его лбу.

"Этого маленького удара достаточно, чтобы пробить череп и уничтожить его содержимое. Его процессор может реагировать в 100 раз быстрее человека. Как и любое мобильное устройство в наши дни, он оснащен камерами и датчиками, и, как ваши телефоны и приложения социальных сетей, он распознает лица", – говорит ведущий.

Дальше он показывает, как устройства работают как часть стаи или "роя", охотясь за группой предполагаемых плохих парней. И в этом, собственно, и заключается весь смысл концепции вооруженного микродрона. Сам по себе он достаточно опасен, но как часть скоординированной группы — абсолютный кошмар.

Кадр из фильма Slaughterbots

Компьютерные системы на основе искусственного интеллекта можно "обучить" управлять несколькими беспилотниками как командой, проникая в здания, поезда, автомобили, будучи практически неуязвимыми для пуль и менее уязвимыми для электронных помех, поскольку они не управляются удаленно.

Только представьте себе: несколько дронов-убийц, действующих в команде прикрепляются к воздуховоду на стене здания, взрываются, а остальные пробираются внутрь через вентиляционную систему, возможно, запрограммированные с помощью программного обеспечения для распознавания лиц, радужной оболочки глаза или даже походки.

Затем зрителям показывают, как рой таких беспилотников уже оказался в университетской аудитории и в конце концов идентифицировал и уничтожил цель. Нейросеть выбрала именно эту сцену, чтобы продемонстрировать нам технологию, которая в очень скором будущем может появиться в Украине.

Кадр из фильма Slaughterbots

Описание сцены из Slaughterbots

Для чего Украина может использовать микродроны

ИИ рассказывает, что при помощи этой технологии ВСУ или СБУ смогут уничтожать ключевых российских военных и высокопоставленных чиновников на территории РФ, а также в оккупированных регионах Украины.

Для этого нужно собрать данные в соцсетях, записи с видеокамер и локализации смартфона. Лицо цели загружается в нейросеть распознавания образов, а локация выбирается в соответствии с привычками.

Доставка и обнаружение цели

В операции могут использоваться модифицированные FPV-дроны или миниатюрные квадрокоптеры, скрытые в любой коробке, не вызывающей подозрений, или даже предмете мебели.

Доставка – на любом гражданском транспорте. Напомним, что во время операции "Паутина" дроны привозили в нужные локации под крышами мобильных домиков. Безусловно у украинских спецслужб эта задача не вызовет затруднений.

На месте беспилотники вылетают и сканируют лица в радиусе 5–10 м, сравнивая их с фото. После идентификация цели дрон может перейти к ее уничтожению.

Ликвидация

ChatGPT предложил три варианта уничтожения цели, один из которых станет возможным, по его мнению, в более отдаленном будущем. Он пишет, что может быть использован направленный заряд кумулятивного действия (прокол черепа — как в фильме) или малый термобарический заряд без разрушения помещения.

С развитием технологий ликвидация станет возможной при помощи укола биохимического токсина. Это напоминает робота со шпионским отравленным зонтом, которым убили болгарского диссидента Георгия Маркова.

Как считает нейросеть, после выполнения задачи беспилотники могут самоуничтожаться или возвращаться "домой". Также ИИ предлагает снимать на видео сцену убийства для дальнейшего использования.

Что нужно доделать и почему дроны-ассасины скоро появятся в Украине

По мнению искусственного интеллекта, для реализации этой технологии, нужно всего ничего. Первый нюанс, это то, что БПЛА пока не умеют распознавать лица в реальном времени автономно. В то же время ChatGPT отмечает, что это уже делают смартфоны.

Также нейросеть указывает, что нужно учесть перехват сигналов и тут же предлагает решение в виде использования глушилок и дронов.

ИИ утверждает, что операция в стиле Slaughterbots может произойти максимум через два года, и объясняет, почему именно украинские Силы специальных операций внедрят ее в скором будущем.

На войне украинцы уже применяют технологии, описанные в фильме, например, микро-FPV и нейросети для аналитики целей. Напомним, в аппараты, используемые в "Паутине" загрузили базу по Ту-95МС, Ту-22М3, контуры Ту-160, А50 и т.д.

Что говорят эксперты

Еще в 2022 году профессор компьютерных наук Калифорнийского университета, Стюарт Рассел отмечал, что необходимые технологии для смертоносного микродрона из фильма уже существуют. Их просто нужно улучшить в некоторых областях, уменьшить и интегрировать.

"Существуют некоторые технические проблемы миниатюризации, связанные с батареями и дальностью полета, а также с тем, сколько бортовой мощности вам нужно для поддержки компьютерной обработки, необходимой для полностью автономной системы. Но на самом деле это инженерная задача. Нет ничего из области научной фантастики, что должно произойти. По большей части мы уже достигли этого", – говорил он.

Чтобы построить действительно высокопроизводительный микродрон, вероятно, придется разработать собственный более легкий и энергоэффективный компьютерный чип, известный как специализированная интегральная схема (Application-Specific Integrated Circuit, Asic), а не использовать чип общего назначения. Но это вполне осуществимо.

В свою очередь, заместитель редактора The Telegraph Доминик Николс, который использовал беспилотники в многочисленных операциях, в том числе в Ираке и Афганистане, утверждал, что программирование дронов для атаки вооруженных людей в военной форме — это технологически детская игра.

"Когда однажды через линию фронта выпустят дрон-убийцу для охоты на конкретные цели, ни один старший командир, независимо от того, насколько близко он находится к месту действия, никогда не будет чувствовать себя в безопасности на поле боя", – написал он.

Кого и почему Украина ликвидирует во время войны

Украину часто сравнивают с Израилем и для этого есть причины. Наша страна меньше России по размеру и количеству населения, а значит и мобилизационного резерва, не имеет огромных доходов от углеводородов и не производит ракеты и танки сотнями. Поэтому, украинцам приходится противопоставлять противнику дерзость, креативное мышление, и способность действовать на опережение. Все эти операции требуют длительной и сложной подготовки, поскольку проводятся в тылу врага.

Как сообщали западные разведслужбы, с 2010 по 2020 год Израиль уничтожил пять иранских ученых-атомщиков. Для убийства главы иранской программы по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде Моссад использовал оружие на базе искусственного интеллекта, встроенное в заброшенный автомобиль. Почему они это делают? Израильтяне не хотят, чтобы у Тегерана появилась ядерка.

В отличие от Израиля у России она уже есть, поэтому Украину интересует другое направление. Так, в апреле текущего года в машине был взорван Евгений Рытиков – руководитель КБ Брянского электромеханического завода, ключевой разработчик и инноватор в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для ВС РФ, ответственный за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха". По сообщениям СМИ, с ним также погиб его заместитель.

Евгений Рытиков

Кроме того, за последние полгода в Москве и Подмосковье были ликвидированы два генерала ВС РФ: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик.

Ярослав Москалик

Есть еще одна возможная причина, по которой украинские спецслужбы ликвидируют определенные цели. Они не хотят ждать нового Нюрнбергского процесса, чтобы виновные в военных преступлениях понесли заслуженное наказание, опять-таки, по примеру израильтян, по всему миру преследовавших сбежавших нацистов или террористов "Черного сентября".

Напомним, по данным СБУ, Игорь Кириллов ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников, а за день до смерти ему было объявлено подозрение.

Игорь Кирилов

Как это происходит сейчас

По информации росСМИ, большая часть ликвидаций происходит при помощи закладки взрывчатки. В редких случаях заминированы бывают автомобили самих приговоренных, как это было с Рытиковым. Чаще взрывное устройство закладывается под чужую машину, которую паркуют возле дома будущей жертвы.

На автомобиль устанавливается камера слежения, чтобы взорвать его моментально, когда цель появится в радиусе досягаемости. Иногда ждать приходится достаточно долго – машина, которой взорвали Москалика, простояла на месте в ожидании своей мишени 9 дней. И это далеко не предел.

Не все операции по ликвидации бывают успешными. Нередко сообщается об обнаружении транспортных средств с коробкой под днищем или просто подозрительных авто. В таких случаях вызывают специальные службы, которые устраняют опасность и начинают расследование.

Иногда минируют не автомобили, а другие предметы. Например, генерала Кириллова "убил" элекросамокат, что породило волну мемов в украинском сегменте интернета.

Напоследок расскажем о еще одном случае, который отличается от других тем, что в нем, предположительно участвовал "смертник". Поэтому допускаем, что спецслужбы Украины не имеют к этому отношения, скорее это была личная месть.

В конце мая в России был ликвидирован первый замглавы Ставрополя Заур Гурциев, который в свое время "отличился" в Мариуполе. За руководство воздушной частью операции по захвату Мариуполя и Авдеевки его представили к орденам Мужества и "За военные заслуги". Карма догнала его после демобилизации, когда неизвестный подошел к нему, вероятно, вместе с взрывным устройством. Погибли оба.

Заур Гурциев

Отметим, что появление микродронов-убийц у украинских спецслужб, которое напророчил ИИ уже в ближайшем будущем, значительно облегчит им работу и, что тоже немаловажно, сведет к нулю возможность случайных жертв, просто проходящих мимо.

Напомним, завод "Резонит" в технопарке "Зубово" в Московской области в ночь на 12 июня подвергся атаке. Силы обороны Украины ударили по предприятию, продукция которого широко используется при изготовлении ракет "Искандер", "Калибр", Х-101, дронов "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а также блоков наведения артиллерийских систем.