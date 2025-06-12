ВСУ атаковали "жирную цель" возле Москвы. Это предприятие участвует в производстве ракет (фото и видео)

Его продукция используется в оружии, которым Россия убивает украинцев

Завод "Резонит" в технопарке "Зубово" в Московской области России в ночь на 12 июня подвергся атаке. Силы обороны Украины ударили по предприятию, продукция которого широко используется при изготовлении ракет "Искандер", "Калибр", Х-101, дронов "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а также блоков наведения артиллерийских систем.

Об атаке на предприятие сообщил Генеральный штаб ВСУ. Резонит атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

На территории технопарка "Резонит", расположенного в поселке Зубово Московской области, около 40 км от центра Москвы, раздались взрывы. Результаты атаки уточняются.

Завод "Резонит" на карте

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале подчеркнул, что завод "Резонит" — это "жирная цель". На базе этого технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией электроники, микросхем, систем навигации и элементов ракетного и морского вооружения. "Резонит" специализируется на изготовлении многослойных печатных плат, гибких и гибко-жестких плат, высокоточной микроэлектроники.

Технопарк "Зубово"

"Платы, изготовленные на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности: в ракеты Искандер, Калибр, Х-101, дроны Орлан-10, Ланцет, Куб, а также в блоки наведения артиллерийских систем", — пишет Коваленко.

На предприятии производятся микросхемы и платы

На сайте "Резонита" указано, что он является одним из лидеров на рынке печатных плат, а также контрактного производства электроники в России. Предприятие предлагает полный цикл производства – от изготовления печатных плат до монтажа микроэлектронных компонентов.

Готовая продукция с установленными компонентами

Продукция предприятия используется в военно-промышленном комплексе и аэрокосмической промышленности. Также она применяется в автомобильной электронике, телекоммуникациях, измерительных средствах, пожарно-охранных устройствах и т.д.

Как сообщал "Телеграф", в конце мая беспилотники атаковали технопарк "Элма" в Зеленограде (один из 12 округов Москвы). Его здание было повреждено.