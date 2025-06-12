ЗСУ атакували "жирну ціль" біля Москви. Це підприємство бере участь у виробництві ракет (фото та відео)

Його продукція використовується у зброї, якою Росія вбиває українців

Завод "Резоніт" у технопарку "Зубово" у Московській області Росії в ніч на 12 червня зазнав атаки. Сили оборони України вдарили по підприємству, продукція якого широко використовується при виготовленні ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, дронів "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а також блоків наведення артилерійських систем.

Про атаку на підприємство повідомив Генеральний Штаб ЗСУ. "Рєзоніт" атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

На території технопарку "Резоніт", що розташований у селищі Зубово Московської області, близько 40 км від центру Москви, пролунали вибухи. Результати атаки уточнюються.

Завод "Резонит" на карті

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі наголосив, що завод "Резоніт" — це "жирна ціль". На базі цього технопарку працюють підприємства, пов’язані з розробкою та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння. "Резоніт" спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, гнучких і гнучко-жорстких плат, високоточної мікроелектроніки.

Технопарк "Зубово"

"Плати, виготовлені на "Резониті", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема: в ракети Іскандер, Калібр, Х-101, дрони Орлан-10, Ланцет, Куб, а також у блоки наведення артилерійських систем", — пише Коваленко.

На підприємстві виготовляють мікросхеми та плати

На сайті "Резониту" вказано, що він є одним з лідерів на ринку друкованих плат, а також контрактного виробництва електроніки в Росії. Підприємство пропонує повний цикл виробництва — від виготовлення друкованих плат до монтажу мікроелектронних компонентів.

Готова продукція із встановленими компонентами

Продукція підприємства використовується у військово-промисловому комплексі та аерокосмічній промисловості. Також вона застосовується в автомобільній електроніці, телекомунікаціях, вимірювальних засобах, пожежно-охоронних пристроях тощо.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці травня безпілотники атакували технопарк "Елма" у Зеленограді (один з 12 округів Москви). Його будівлю було пошкоджено.