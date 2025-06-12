Росія втратила на війні в Україні понад мільйон осіб. Це більше, ніж населення її великого міста

Тільки за 2025 рік вже загинуло понад 200 тисяч

Втрати Росії у війні з Україною сягнули 1 мільйона осіб. І понад 600 тисяч — за останні півтора року.

Про це повідомляє Генштаб України. Зазначається, що кількість втрат з кожним роком війни тільки росте.

Втрати росіян у війні з Україною:

За 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).

За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).

За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Втрати росіян на війні

Зауважимо, що перша статистка про втрати окупантів у війні з Україною була опублікована у березні 2022 року. Тоді йшлося про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати росіян на війні 12.06.25

Додамо, що ці втрати росіян дорівнюють населенню російського Воронежа та Тюмені. Хоча в першому місті понад 1 мільйон осіб, зокрема 1,4 росіянина, а у другому 800 тисяч. Наразі армія України ще не дотягнула до цифри населення Воронежа, але, враховуючи темпи втрат, ще пару тижнів і число перетне 1,4 мільйона.

Серед найбільш результативних днів для Сил оборони України варто відзначити:

28 листопада 2024 року – за добу втрати окупантів склали 2030 осіб (статистика Генштабу від 29 листопада);

19 грудня 2024 року – 2200 окупантів (статистика Генштабу від 20 грудня);

29 грудня 2024 року – знешкоджено 2010 окупантів (статистика Генштабу від 30 грудня).

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