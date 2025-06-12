Росія втратила на війні в Україні понад мільйон осіб. Це більше, ніж населення її великого міста
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Тільки за 2025 рік вже загинуло понад 200 тисяч
Втрати Росії у війні з Україною сягнули 1 мільйона осіб. І понад 600 тисяч — за останні півтора року.
Про це повідомляє Генштаб України. Зазначається, що кількість втрат з кожним роком війни тільки росте.
Втрати росіян у війні з Україною:
- За 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).
- За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).
- За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).
- У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.
Зауважимо, що перша статистка про втрати окупантів у війні з Україною була опублікована у березні 2022 року. Тоді йшлося про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.
Додамо, що ці втрати росіян дорівнюють населенню російського Воронежа та Тюмені. Хоча в першому місті понад 1 мільйон осіб, зокрема 1,4 росіянина, а у другому 800 тисяч. Наразі армія України ще не дотягнула до цифри населення Воронежа, але, враховуючи темпи втрат, ще пару тижнів і число перетне 1,4 мільйона.
Серед найбільш результативних днів для Сил оборони України варто відзначити:
- 28 листопада 2024 року – за добу втрати окупантів склали 2030 осіб (статистика Генштабу від 29 листопада);
- 19 грудня 2024 року – 2200 окупантів (статистика Генштабу від 20 грудня);
- 29 грудня 2024 року – знешкоджено 2010 окупантів (статистика Генштабу від 30 грудня).
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