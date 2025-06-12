Росіяни обстріляли житлові райони Харкова: є руйнування, поранені діти (фото)

Росія намагається вбити та поранити якомога більше мирних українців

Харків котру ніч поспіль зазнає російських атак — між 1:37 та 3:08 у четвер, 12 червня, ворог вдарив по обласному центру безпілотниками. Зафіксовано 11 влучань, ще один "шахед" не вибухнув.

Постраждало понад 10 людей, серед них — діти

"Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Зафіксовано щонайменше 12 постраждалих, серед них — 4 дитини", — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Виникли пожежі та руйнування

На територіях житлових будинків та освітніх закладів виникли пожежі. Уламки дронів падали біля дитячих майданчиків. Безпілотниками пошкоджено ліфтову шахту багатоповерхівки, зруйновано частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

"Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків. Харків тримається. Люди — живі. І це найголовніше", — наголосив мер.

Пошкоджено житлові будинки. Фото: Суспільне

На місці працюють всі служби. Фото: Суспільне

Росія воює з жінками та старими. Фото: Суспільне

Через Росію літні люди змушені проходити через жахи війни. Фото: Суспільне

Від обстрілу постраждали три райони

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив вік постраждалих від російських ударів дітей. Це — 2-річний хлопчик та три дівчинки — 12, 16 та 17 років. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у трьох районах:

Шевченківський район

влучання в землю на території навчального закладу

спалахнула трава та сміття

пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку

БпЛА типу "Герань-2" влучив в землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків

через падіння уламків ворожого дрона горіла трава на площі 100 м.кв

Слобідський район

пошкоджено будівлю магазину, в магазині спалахнула пожежа на 200 м.кв

Салтівський район

через влучання дрона біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі.

влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі, виникла пожежа

на даху складського приміщення виявлено нерозірваний безпілотник

Як повідомляв "Телеграф", через російський обстріл Харкова в ніч на 11 червня загинуло двоє людей, ще 37 отримали поранення. Російські окупанти били виключно по цивільних об'єктах, намагаючись вбити якнайбільше мирних жителів.