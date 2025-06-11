Росіяни вдарили по Харкову: у місті пожежі у двох місцях

Декілька БПЛА атакували Харків

З настанням ночі росіяни влаштували традиційний терор цивільного населення. Цього разу удару було завдано по Харкову.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, прильоти зафіксовано у двох районах. Є інформація про одного загиблого та щонайменше 10 постраждалих.

UPD: Терехов повідомив, що по місту було завдано щонайменше 17 ударів безпілотниками

У Основ’янському районі удару було завдано по кількох житлових будинках, після чого там сталася пожежа. Другий удар припав на житловий будинок у Слобідському районі.

"Попередньо потрапляння до п’ятиповерхівки у Слобідському районі міста пожежа з 3-го до останнього поверху. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Терехов.

За його словами, у п’ятиповерхівці є поранені, горіло близько 15 квартир. Пізніше він також повідомив, що є загиблий, але не вказав у якомусь із районів.

На тлі цього у місцевих telegram-каналах з’явилося фото та відео з місця події.

Пожежа у Харкові

За даними моніторингових груп, всього над Україною помічено понад два десятки безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.