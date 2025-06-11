Росіяни вдарили по Харкову: у місті пожежі у двох місцях
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Декілька БПЛА атакували Харків
З настанням ночі росіяни влаштували традиційний терор цивільного населення. Цього разу удару було завдано по Харкову.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, прильоти зафіксовано у двох районах. Є інформація про одного загиблого та щонайменше 10 постраждалих.
UPD: Терехов повідомив, що по місту було завдано щонайменше 17 ударів безпілотниками
У Основ’янському районі удару було завдано по кількох житлових будинках, після чого там сталася пожежа. Другий удар припав на житловий будинок у Слобідському районі.
"Попередньо потрапляння до п’ятиповерхівки у Слобідському районі міста пожежа з 3-го до останнього поверху. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Терехов.
За його словами, у п’ятиповерхівці є поранені, горіло близько 15 квартир. Пізніше він також повідомив, що є загиблий, але не вказав у якомусь із районів.
На тлі цього у місцевих telegram-каналах з’явилося фото та відео з місця події.
За даними моніторингових груп, всього над Україною помічено понад два десятки безпілотників.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.