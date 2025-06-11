Россияне ударили по Харькову: в городе пожары в двух местах

Несколько БПЛА атаковали Харьков

С наступлением ночи россияне устроили традиционный террор гражданского населения. В этот раз удар был нанесен по Харькову.

Согласно информации городского главы Игоря Терехова, прилеты зафиксированы в двух районах. Есть информация об одном погибшем и по меньшей мере 10 пострадавших.

UPD 3:00 Количество пострадавших увеличилось до 37.

UPD 2:00 Количество погибших увеличилось до двух, количество пострадавших — до 28.

UPD 1:30: Терехов сообщил, что по городу было нанесено не менее 17 ударов беспилотниками

В Основянском районе удар был нанесен по нескольким жилым домам, после чего там произошел пожар. Второй удар пришелся на жилой дом в Слободском районе.

"Предварительно попадание в пятиэтажку в Слободском районе города пожар с 3-го до последнего этажа. Информация о пострадавших уточняется", — написал Терехов.

По его словам, в пятиэтажке есть раненые, горело около 15 квартир. Позже он также сообщил, что есть погибший, но не указал в каком из районов.

На фоне этого в местных telegram-каналах появилось фото и видео с места происшествия.

Пожар в Харькове

По данным мониторинговых групп, всего над Украиной замечено более двух десятков беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия произвела очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.