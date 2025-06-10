Киев в дыму, вспыхнули многочисленные пожары. Как выглядит столица после масштабных обстрелов (фото, видео)

Последствия атаки зафиксированы в семи районах

Масштабная атака России на Киев произошла в ночь на вторник, 10 июня. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, к утру небо над столицей затянуто черным дымом.

"Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в 5:58.

Россияне атаковали столицу беспилотниками и запускали ракеты. Активно работали силы ПВО.

Последствия атаки на Киев

В Шевченковском районе загорелся балкон в жилом доме, также пылали автомобили. Возник пожар в здании бизнес-центра

загорелся балкон в жилом доме, также пылали автомобили. Возник пожар в здании бизнес-центра В Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. Возник пожар в жилом массиве, горела аптека. Также возник пожар в нежилом здании. Госпитализировали одного пострадавшего

БПЛА упали на территорию одной из школ. Возник пожар в жилом массиве, горела аптека. Также возник пожар в нежилом здании. Госпитализировали одного пострадавшего В Соломенском районе пожар в многоэтажном доме

пожар в многоэтажном доме В Дарницком районе падения обломков обломки упали на частный дом и на открытую местность. Есть пострадавший

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задымление в нежилой застройке В Деснянском районе столицы упал дрон

столицы упал дрон В Подольском районе обломки БПЛА упали на двух локациях

В результате многочисленных пожаров столицу окутал дым. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал кадры последствий российской атаки в Подольском районе Киева.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня россияне также атаковали Одессу, "Шахед" упал на роддом. По данным местных каналов, в роддоме обошлось без пострадавших, однако травмы получили люди из соседних домов.