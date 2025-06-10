Укр

Киев в дыму, вспыхнули многочисленные пожары. Как выглядит столица после масштабных обстрелов (фото, видео)

Автор
Елена Руденко ,
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Утро 10 июня в Подольском районе столицы Новость обновлена 10 июня 2025, 07:56
Утро 10 июня в Подольском районе столицы. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия атаки зафиксированы в семи районах

Масштабная атака России на Киев произошла в ночь на вторник, 10 июня. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, к утру небо над столицей затянуто черным дымом.

"Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в 5:58.

Россияне атаковали столицу беспилотниками и запускали ракеты. Активно работали силы ПВО.

Последствия атаки на Киев

  • В Шевченковском районе загорелся балкон в жилом доме, также пылали автомобили. Возник пожар в здании бизнес-центра
  • В Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. Возник пожар в жилом массиве, горела аптека. Также возник пожар в нежилом здании. Госпитализировали одного пострадавшего
  • В Соломенском районе пожар в многоэтажном доме
  • В Дарницком районе падения обломков обломки упали на частный дом и на открытую местность. Есть пострадавший
  • В Днепровском районе задымление в нежилой застройке
  • В Деснянском районе столицы упал дрон
  • В Подольском районе обломки БПЛА упали на двух локациях

В результате многочисленных пожаров столицу окутал дым. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал кадры последствий российской атаки в Подольском районе Киева.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня россияне также атаковали Одессу, "Шахед" упал на роддом. По данным местных каналов, в роддоме обошлось без пострадавших, однако травмы получили люди из соседних домов.

Теги:
#Киев #Последствия #Атака #Беспилотники #Ян Доброносов