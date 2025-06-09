Россияне атаковали Запорожье КАБами: разрушены дома и раненые люди (видео, фото)

Иван Федоров показал последствия атаки

Россияне атаковали Запорожье 9 июня. Повреждены частные дома в одном из районов города, ранены женщины.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. По его словам, ранения получила 73-летняя женщина, ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу и еще одна женщина с которой работают медики.

Он также поделился с последствиями атаки россиян. На кадрах видны значительные повреждения частных домов.

Семь домов испытали значительные разрушения в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушенная труба газоснабжения", — написал он.

Федоров пишет, что все нуждающиеся в помощи могут обратиться в городской колл-центр, или на горячую телефонную линию Запорожской ОВА.

На месте уже работают аварийные службы, проводящие обследование территории и ликвидацию последствий атаки.

Атака РФ на Украину 9 июня

Основной целью россиян этой ночью оказалась Ровенская область и сам город Ровно. Первоначально регион массированно атаковали вражеские дроны по нескольким направлениям.

Уже в 05:00 в Киеве прозвучали повторные взрывы при пуске крылатых ракет.

Затем в 9 утра объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета Миг-31К. Была информация о пусках ракет "Кинжал". Взрывы раздались в Ровенской области.

К слову, раньше мы писали, почему город Дубно важен для россиян и где он находится.

Воздушные силы Украины (ПС) сообщали, что Россия установила новый абсолютный рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину в ночь на 9 июня. Взрывы раздавались в большинстве областей. Попадание зафиксировано в 10 локациях, а падение сбитых обломков в 17. Сколько было оружия, какое количество сбили силы ПВО — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.