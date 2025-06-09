Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: зруйновані будинки і поранені люди (відео, фото)

Іван Федоров показав наслідки атаки

Росіяни атакували Запоріжжя 9 червня. Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста, є поранені жінки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, поранень дістала 73-річна жінка, її в тяжкому стані доправляють до лікарні і ще одна жінка з якою працюють медики.

Він також поділився наслідками атаки росіян. На кадрах видно значні пошкодження приватних будинків.

Сім будинків зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Понівечена труба газопостачання", — написав він.

Федоров пише, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися у міський кол-центр, або на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА.

На місці вже працюють аварійні служби, які проводять обстеження території та ліквідацію наслідків атаки.

Атака РФ на Україну 9 червня

Основною ціллю росіян цієї ночі виявилась Рівненська область та саме місто Рівне. Спочатку регіон масовано атакували ворожі дрони з декількох напрямків.

Вже о 05:00 у Рівному пролунали повторні вибухи під час пуску крилатих ракет.

Потім о 9 ранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Була інформація про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали на Рівненщині.

До слова, раніше ми писали, чому місто Дубно важливе для росіян і де воно знаходиться.

Повітряні сили України (ПС) повідомляли, що Росія встановила новий абсолютний рекорд з кількості повітряних цілей, якими атакувала Україну у ніч на 9 червня. Вибухи лунали у більшості областей. Влучання зафіксовано у 10 локаціях, а падіння збитих уламків у — 17. Скільки було зброї, яку кількість збили сили ППО — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.