А вот и "ответочка": в российских Чебоксарах дроны разбили важный российский завод (видео, карта)

Официальные российские власти пока никак не комментировали атаку: впрочем, видео говорят сами за себя

В России в ночь на 9 июня было очень шумно, дроны атаковали ряд российских регионов. Особого успеха беспилотники добились в Чебоксарах в Чувашии (более 800 км от Украины), где был атакован важный оборонный завод АБС "Электротехника".

Об этом сообщили российские и украинские мониторинговые каналы. Появилось большое количество видео с места событий, где можно увидеть результаты атаки: корпуса и цеха завода охвачены пламенем, а все новые и новые БПЛА продолжают атаковать предприятие.

Официальные российские власти пока никак не комментировали атаку: впрочем, видео говорят сами за себя. АБС "Электротехника" – важное оборонное предприятие РФ, объединяющее в себе несколько электротехнических и машиностроительных предприятий. Этот завод работает над задачами российского министерства обороны и производит навигационную технику. Одно из главных изделий завода – модули "Комета" для российских беспилотников, делающих их устойчивыми к влиянию украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в ночь на 8 июня Россию атаковали ударные дроны. Взрывы раздавались в разных городах, в частности в Москве. Приблизительно в полночь громкие "хлопки" услышали в Тульской области. Местные жители сообщали о вспышках и работе ПВО. Однако, как оказалось, российская противовоздушная оборона не справилась. В результате атаки был поражен важный российский химзавод. Это подтвердил местный губернатор.

7 июня в России масштабный пожар возник на заводе "Лукойла". Местные утверждали, что предприятие атаковали дроны. Огонь охватил значительную территорию завода. Также ранее "Телеграф" рассказывал, что беспилотники "поджарили" нефтебазу в Энгельсе. Возник мощный пожар.