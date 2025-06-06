Беспилотники "поджарили" нефтебазу в Энгельсе. Возник мощный пожар (видео)

Под удар попала нефтебаза, снабжающая топливом военный аэродром "Энгельс-2"

Взрывы в Энгельсе прозвучали в ночь на пятницу, 6 июня — этот российский город Саратовской области массированно атаковали беспилотники. После атаки возник масштабный пожар — предварительно горит нефтебаза "Росрезерва".

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, в Энгельсе после атаки БПЛА возник пожар на нефтеобъекте. В городе расположена база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" "Росрезерва", обеспечивающая топливом военный аэродром "Энгельс-2". Она уже находилась под атакой беспилотников в январе этого года.

Горят две цистерны

Местные жители показали фото и видео с места. На них можно увидеть масштабное горение, в небо взвивается густой черный дым. Очевидцы сообщают, что на нефтебазе горят две цистерны.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет, заявил чиновник.

Обломки упали на жилой дом

Он также сообщил, что есть повреждения многоквартирного жилого дома на улице Тельмана в Энгельсе. Вероятно, это стало следствием падения обломков сбитого российской ПВО дрона.

Как сообщал "Телеграф", ночью российская армия массированно атаковала Киев. Известно о четырех погибших, еще около двух десятков человек пострадали. У поврежденной 16-этажки в Соломенском районе побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов.