Безпілотники "підсмажили" нафтобазу в Енгельсі. Виникла потужна пожежа (відео)

Під удар потрапила нафтобаза, що постачає паливом військовий аеродром "Енгельс-2"

Вибухи у Енгельсі пролунали в ніч на п'ятницю, 6 червня — це російське місто Саратовської області масовано атакували безпілотники. Після атаки виникла масштабна пожежа — попередньо, горить нафтобаза "Росрезерву".

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, в Енгельсі після атаки БПЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті. У місті розташована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" "Росрезерву", що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2". Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.

Палають дві цистерни

Місцеві жителі показали фото та відео з місця. На них можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим. Очевидці повідомляють, що на нафтобазі горять дві цистерни.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки БПЛА сталося займання на одному з промислових підприємств в Енгельсі. Попередньо постраждалих немає, заявив чиновник.

Уламки впали на житловий будинок

Він також повідомив, що є пошкодження багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тельмана в Енгельсі. Ймовірно, це стало наслідком падіння уламків збитого російською ППО дрона. За даними Бусаргіна, постраждалих немає.

Як повідомляв "Телеграф", вночі російська армія масовано атакувала Київ. Відомо про чотирьох загиблих, ще близько двох десятків людей постраждали. Біля пошкодженої 16-поверхівки у Солом'янському районі побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов.