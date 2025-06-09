А ось і "отвєточка": у російських Чебоксарах дрони розгатили важливий російський завод (відео, мапа)

Офіційна російська влада поки що ніяк не коментувала атаку: втім, відео кажуть самі за себе

В Росії в ніч на 9 червня було дуже гучно, дрони атакували низку російських регіонів. Особливого успіху безпілотники досягли у Чебоксарах в Чувашії (понад 800 км від України), де було атаковано важливий оборонний завод АБС "Електротехніка".

Про це повідомили російські та українські моніторингові канали. З'явилася велика кількість відео з місця подій, де можна побачити результати атаки: корпуси та цехи заводу охоплені полум'ям, а все нові й нові БПЛА продовжують атакувати підприємство.

Офіційна російська влада поки що ніяк не коментувала атаку: втім, відео кажуть самі за себе. АБС "Електротехніка" – важливе оборонне підприємство РФ, яке об'єднує в собі кілька електротехнічних і машинобудівних підприємств. Цей завод працює над завданнями російського міністерства оборони та виробляє навігаційну техніку. Один з головних виробів заводу – модулі "Комета" для російських безпілотників, які роблять їх стійкими до впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 червня Росію атакували ударні дрони. Вибухи лунали в різних містах, зокрема в Москві. Приблизно опівночі голосні "хлопкі" почули у Тульській області. Місцеві жителі повідомляли про спалахи та роботу ППО. Проте, як виявилося, російська протиповітряна оборона не впоралася. Внаслідок атаки було уражено важливий російський хімзавод. Це підтвердив місцевий губернатор.

7 червня в Росії масштабна пожежа виникла на заводі "Лукойла". Місцеві стверджували, що підприємство атакували дрони. Вогонь охопив значну територію заводу. Також раніше "Телеграф" розповідав, що безпілотники "підсмажили" нафтобазу в Енгельсі. Виникла потужна пожежа.