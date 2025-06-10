Россияне массово атакуют Украину дронами: в Одессе "шахед" упал на роддом - СМИ

Над Украиной летает более сотни дронов

Ночь на 10 июня вновь стала неспокойной как в Украине, так и в России. После полуночи над Украиной было замечено около сотни дронов, а в России опять закрыли воздушное движение над Москвой.

Согласно данным корреспондентов "Телеграфа", громкие взрывы были слышны в Одессе, информацию подтвердил городской глава Геннадий Труханов. Местные telegram-каналы сообщили, что в одном из районов был прилет, после чего произошел пожар.

Тем временем, "Инсайдер" сообщает, что над Украиной замечено около сотни дронов. Ту же информацию обнародовал мониторинговый канал "Николаевский Ванек", он также сообщил, что в Одессе "Шахед" упал на роддом.

Согласно данным местный каналов, в роддоме обошлось без пострадавших, однако травмы получили люди из соседних домов.

На фоне этого масштабной дроновой атаке подверглась Россия и оккупированный Крым. Появлялась информация о том, что все московские аэропорты, а также аэропорт Тамбова приостановили работу, введен план "Ковер".

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 июня россияне запустили по Украине почти 500 дронов. В основном целью для атаки были западные области.