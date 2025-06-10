Росіяни масово атакують Україну дронами: в Одесі "шахед" впав на пологовий будинок — ЗМІ

Над Україною літає понад сотня дронів

Ніч на 10 червня знову стала неспокійною як в Україні, так і Росії. Після опівночі над Україною було помічено близько сотні дронів, а в Росії знову закрили повітряний рух над Москвою.

За даними кореспондентів "Телеграфа", гучні вибухи було чутно в Одесі, інформацію підтвердив міський голова Геннадій Труханов. Місцеві telegram-канали повідомили, що в одному з районів був приліт, після чого сталася пожежа.

Тим часом "Інсайдер" повідомляє, що над Україною помічено близько сотні дронів. Ту ж інформацію оприлюднив моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок", він також повідомив, що в Одесі "Шахед" впав на пологовий будинок.

За даними місцевих каналів, у пологовому будинку обійшлося без постраждалих, проте травми отримали люди із сусідніх будинків.

На тлі цієї масштабної дронової атаки зазнала Росія та окупований Крим. З’являлася інформація про те, що всі московські аеропорти, а також аеропорт Тамбова призупинили роботу, введено план "Килим".

Як повідомлялося раніше, у ніч на 9 червня росіяни запустили Україною майже 500 дронів. В основному метою атаки були західні області.