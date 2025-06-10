Київ в диму, спалахнули численні пожежі. Як виглядає столиця після масштабного обстрілу (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Наслідки атаки зафіксовано у семи районах
Масштабна атака Росії на Київ сталася в ніч на вівторок, 10 червня. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, на ранок небо над столицею затягнуте чорним димом.
"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", — повідомив мер Києва Віталій Кличко о 5:58.
Росіяни атакували столицю безпілотниками та запускали ракети. Активно працювали сили ППО.
Наслідки атаки на Київ
- У Шевченківському районі зайнявся балкон у житловому будинку, також палали автівки. Виникла пожежа в будівлі бізнес-центру
- В Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл. Виникла пожежа в житловому масиві, горіла аптека. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі. Госпіталізували одного постраждалого
- У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку
- У Дарницькому районі падіння уламків уламки впали на приватний будинок та на відкритій місцевості. Є постраждалий
- У Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові
- В Деснянському районі столиці впав дрон
- У Подільському районі уламки БпЛА впали на двох локаціях
Внаслідок численних пожеж столицю огорнув дим. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив кадри наслідків російської атаки у Подільському районі Києва.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 10 червня росіяни також атакували Одесу, "Шахед" впав на пологовий будинок. За даними місцевих каналів, у пологовому будинку обійшлося без постраждалих, проте травми отримали люди із сусідніх будинків.