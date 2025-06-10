Київ в диму, спалахнули численні пожежі. Як виглядає столиця після масштабного обстрілу (фото, відео)

Наслідки атаки зафіксовано у семи районах

Масштабна атака Росії на Київ сталася в ніч на вівторок, 10 червня. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, на ранок небо над столицею затягнуте чорним димом.

"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", — повідомив мер Києва Віталій Кличко о 5:58.

Росіяни атакували столицю безпілотниками та запускали ракети. Активно працювали сили ППО.

Наслідки атаки на Київ

У Шевченківському районі зайнявся балкон у житловому будинку, також палали автівки. Виникла пожежа в будівлі бізнес-центру

зайнявся балкон у житловому будинку, також палали автівки. Виникла пожежа в будівлі бізнес-центру В Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл. Виникла пожежа в житловому масиві, горіла аптека. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі. Госпіталізували одного постраждалого

БпЛА впали на територію однією зі шкіл. Виникла пожежа в житловому масиві, горіла аптека. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі. Госпіталізували одного постраждалого У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку

пожежа в багатоповерховому будинку У Дарницькому районі падіння уламків уламки впали на приватний будинок та на відкритій місцевості. Є постраждалий

падіння уламків уламки впали на приватний будинок та на відкритій місцевості. Є постраждалий У Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові

задимлення в нежитловій забудові В Деснянському районі столиці впав дрон

столиці впав дрон У Подільському районі уламки БпЛА впали на двох локаціях

Внаслідок численних пожеж столицю огорнув дим. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив кадри наслідків російської атаки у Подільському районі Києва.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 10 червня росіяни також атакували Одесу, "Шахед" впав на пологовий будинок. За даними місцевих каналів, у пологовому будинку обійшлося без постраждалих, проте травми отримали люди із сусідніх будинків.