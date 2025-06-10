Хронология войны – день 1203: Россию массово атакуют дроны, а оккупанты рвутся к Днепропетровской области

10 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать вас о всех последних событиях, происходящих на фронте и в дипломатических кругах

Вторник, 10 июня 2025 года. Россияне продолжают стирать свой боевой потенциал об оборону ВСУ на Покровском направлении с прежней интенсивностью, почти подойдя к админгранице Днепропетровской области. Активные сражения также идет и на ряде других направлений, например фиксируется переброска оккупационных войск к Сумской области.

Как проходит 1203-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Над территорией Украины наблюдается около 90 российских дронов, согласно данным мониторов. Большая часть из них фиксировалась в Черниговской и Полтавской областях.

00:00 Россияне подняли в воздух 3 стратегических бомбардировщика Ту-95, а потому не исключается возможность атаки ночью. На фоне этого зафиксирован масштабный налет украинских дронов на Россию и оккупированный Крым.

С ситуацией в Украине 7 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1200: удар по Харькову и сбивание российского Су-35

О новостях и событиях 8 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1201: Трамп забрал 20 тысяч ракет для Украины, а Россия готовит новую подлость

О том, что происходило 9 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1202: большой обмен пленными и очередная массированная атака России