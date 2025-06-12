Россияне обстреляли жилые районы Харькова: есть разрушения, ранены дети (фото)

Россия пытается убить и ранить как можно больше мирных украинцев

Харьков которую ночь подряд подвергается российским атакам — между 1:37 и 3:08 в четверг, 12 июня, враг ударил по областному центру беспилотниками. Зафиксировано 11 попаданий, еще один "шахед" не взорвался.

Пострадали более 10 человек, среди них — дети

"Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано по меньшей мере 12 пострадавших, среди них — 4 ребенка", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Возникли пожары и разрушения

На территории жилых домов и образовательных учреждений возникли пожары. Обломки дронов падали возле детских площадок. Беспилотниками повреждена лифтовая шахта многоэтажки, разрушена часть нежилого здания и остановка общественного транспорта.

"Службы работали всю ночь и сейчас продолжают ликвидацию последствий. Харьков держится. Люди — живы. И это самое главное", — подчеркнул мэр.

Повреждены жилые дома. Фото: Суспільне

На месте работают все службы. Фото: Суспільне

Россия воюет с женщинами и стариками. Фото: Суспільне

Из-за России пожилые люди вынуждены проходить через ужасы войны. Фото: Суспільне

От обстрела пострадали три района

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов уточнил возраст пострадавших от российских ударов детей. Это – 2-летний мальчик и три девочки – 12, 16 и 17 лет. Последствия вражеских обстрелов зафиксированы в трех районах:

Шевченковский район

попадания в землю на территории учебного заведения

вспыхнула трава и мусор

повреждено остекление многоэтажного жилого дома

БпЛА типа "Герань-2" попал в землю, повреждено остекление трех многоквартирных жилых домов

из-за падения обломков вражеского дрона горела трава на площади 100 м.кв.

Слободской район

повреждено здание магазина, в магазине вспыхнул пожар на 200 м.кв.

Салтовский район

из-за попадания дрона возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские автомобили поврежден фасад многоэтажного здания.

попадания БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания, возник пожар

на крыше складского помещения обнаружен неразорванный беспилотник

Как сообщал "Телеграф", из-за российских обстрелов Харькова в ночь на 11 июня погибли два человека, еще 37 получили ранения. Российские оккупанты били исключительно по гражданским объектам, пытаясь убить как можно больше мирных жителей.