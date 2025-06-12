Хронология войны – день 1205: россияне запустили дроны, а в Крыму слышны взрывы

12 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас о всех последних событиях, происходящих на фронте и в дипломатических кругах

На календаре четверг, 12 июня 2025 года. Российское наступление продолжается с прежней силой, а Покровское, Новопавловское и Курское направления остаются для оккупантов основными. Не прекращаются и обмены ударами дальнобойным оружием — налеты дронов на этом этапе войны стали привычной картиной после заката солнца.

Как проходит 1205-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 За предыдущие сутки на фронте произошло 195 боевых столкновений, что существенно выше среднего показателя за предыдущую неделю.

00:00 Несколько беспилотников направляются с Черного моря в сторону Одесской области. На фоне этого, в Крыму слышны взрывы.

О том, что происходило 9 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1202: большой обмен пленными и очередная массированная атака России

С ситуацией в Украине 10 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1203: второй этап обмена пленными и обстрел Киева и Одессы

О новостях и событиях 11 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1204: обстрел Харькова и давление россиян на фронте