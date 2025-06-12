Хронологія війни – день 1205: росіяни запустили дрони, а в Криму чути вибухи

12 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати вас про всі останні події, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах.

На календарі четвер, 12 червня 2025 року. Російський наступ триває з колишньою силою, а Покровський, Новопавлівський та Курський напрямки залишаються для окупантів основними. Не припиняються й обміни ударами далекобійною зброєю — нальоти дронів на цьому етапі війни стали звичною картиною після заходу сонця.

Як проходить 1205-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 За попередню добу на фронті сталося 195 бойових зіткнень, що суттєво вище за середній показник за попередній тиждень.

00:00 Кілька безпілотників прямують із Чорного моря у бік Одеської області. На тлі цього у Криму чути вибухи.

Про те, що відбувалося 9 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1202: великий обмін полоненими та чергова масована атака Росії

З ситуацією в Україні 10 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1203: другий етап обміну полоненими та обстріл Києва та Одеси

Про новини та події 11 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1204: обстріл Харкова та тиск росіян на фронті