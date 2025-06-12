Есть первый миллион. Россия продолжает стирать свою армию в войне против Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Только за 2025 год уже погибло более 200 тысяч
Потери России в войне с Украиной достигли 1 миллиона человек. И более 600 тысяч за последние полтора года.
Об этом сообщает Генштаб Украины. Отмечается, что количество потерь с каждым годом только растет.
Потери россиян в войне с Украиной:
- За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).
- За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).
- За 2024 год – 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).
- В 2025 году по состоянию на 4 июня потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек в сутки.
Отметим, что первая статистка о потерях окупантов в войне с Украиной была опубликована в марте 2022 года. Тогда речь шла о 5710 уничтоженных окупантов и 200 пленных. Подсчет усугублялся высокой интенсивностью боевых действий.
Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины следует отметить:
- 28 ноября 2024 – за сутки потери оккупантов составили 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);
- 19 декабря 2024 — 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);
- 29 декабря 2024 – обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).
Ранее "Телеграф" рассказывал, сможет ли Россия воплотить свое намерение пойти на Одессу.