Есть первый миллион. Россия продолжает стирать свою армию в войне против Украины

Только за 2025 год уже погибло более 200 тысяч

Потери России в войне с Украиной достигли 1 миллиона человек. И более 600 тысяч за последние полтора года.

Об этом сообщает Генштаб Украины. Отмечается, что количество потерь с каждым годом только растет.

Потери россиян в войне с Украиной:

За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).

За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).

За 2024 год – 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).

В 2025 году по состоянию на 4 июня потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек в сутки.

Потери россиян на фронте

Отметим, что первая статистка о потерях окупантов в войне с Украиной была опубликована в марте 2022 года. Тогда речь шла о 5710 уничтоженных окупантов и 200 пленных. Подсчет усугублялся высокой интенсивностью боевых действий.

Потери россиян на фронте 12.06.2025

Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины следует отметить:

28 ноября 2024 – за сутки потери оккупантов составили 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);

19 декабря 2024 — 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);

29 декабря 2024 – обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).

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