Росію масовано атакували дрони. У Москві розбитий технопарк, у Підмосков'ї полюють на заводи БПЛА (відео)

Під ударом були підприємства, що працюють на війну РФ проти України

Вибухи у Москві та області пролунали в ніч на середу, 28 травня. Росію атакували безпілотники, також гучно було у Тульській та Брянській областях.

Москва та Підмосков'я всю ніч були під атакою

Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на столицю Росії. Він повідомляв про "знищення" безпілотників, що атакували Москву починаючи з опівночі, за його даними, їх було понад 30. Працювала ворожа ППО, падали уламки.

Через атаку росіяни призупинили роботу московських аеропортів: "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський". Крім столиці РФ росЗМІ писали про вибухи у Подольську, Троїцьку та Раменському Московської області.

Під удар потрапив технопарк у Москві

Як пише Telegram-канал "ASTRA", дрони атакували технопарк "Елма" у Зеленограді (один з 12 округів Москви). Його будівлю пошкоджено.

Як повідомляється на сайті технопарку, він займається виробництвом електронної техніки, випуском контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки. Також "Елма" веде науково-дослідну діяльність, зокрема й у сфері інформаційних технологій.

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Дрони атакували підприємство з виробництва безпілотників у Підмосков'ї

Також дрони атакували підмосковне місто Дубна. Це — наукоград на півночі Московської області за 125 км від Москви, найбільший в Росії центр з досліджень в галузі ядерної фізики. За даними місцевих, пише"ASTRA", ціллю ударів стало підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". На сайті підприємства вказано, що воно понад 15 років розвиває власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії.

АТ "Кронштадт" – завод, який став першим у Росії серійним підприємством з випуску великорозмірних БПЛА літакового та гелікоптерного типів.

Тульська та Брянська області також були під ударами

Крім столиці РФ та області, дрони приймали й Тульська та Брянська. В мережі з'явилися відео.

Як повідомляв "Телеграф", 26 травня Росію також атакували безпілотники. Вибухи лунали у Татарстані, в місті Єлабуга, де росіяни виготовляють копії іранських "шахедів". Також під удар вчергове потрапили військові підприємства в Тулі.